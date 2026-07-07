7 de julio de 2026
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Banco de la Nación Argentina

Cuáles son las líneas de crédito para pymes que ofrece Banco Nación: montos, plazos y requisitos

El Banco Nación ofrece créditos para capital de trabajo, inversión y comercios. Conocé los montos, plazos y requisitos para acceder a cada uno.

Cuáles son las líneas de crédito para pymes que ofrece Banco Nación: montos, plazos y requisitos

Cuáles son las líneas de crédito para pymes que ofrece Banco Nación: montos, plazos y requisitos

 Por Soledad Maturano

El Banco de la Nación Argentina cuenta con distintas líneas de financiamiento destinadas a pequeñas y medianas empresas de todos los sectores. Las distintas opciones abarcan desde créditos de corto plazo para capital de trabajo hasta financiamiento a varios años para inversión o expansión del negocio.

En todos los casos, los montos, plazos y condiciones dependen de la calificación crediticia de cada empresa y del tipo de operación solicitada. Se puede consultar para ampliar detalles en el sitio web de la entidad bancaria.

Banco Nación cuenta con cuatro líneas de financiamiento dirigido a pymes.

Banco Nación cuenta con cuatro líneas de financiamiento dirigido a pymes.

Créditos para capital de trabajo

Una de las herramientas principales del banco es la línea Inversión Productiva, destinada a financiar:

  • gastos operativos,
  • compra de insumos,
  • necesidades del negocio.

Estos créditos se otorgan en pesos, con plazos que pueden ir desde 90, 180 o 360 días, o extenderse hasta 36 meses. El esquema de amortización es el sistema alemán, con cuotas periódicas según el plazo elegido.

El monto máximo se define según evaluación crediticia y puede cubrir hasta el 100% del financiamiento solicitado.

Línea Carlos Pellegrini en pesos, dólares o UVAs

Otra opción disponible es la línea Carlos Pellegrini, que permite acceder a financiamiento en distintas monedas.

Puede utilizarse en pesos, dólares o UVAs, con plazos que van desde el corto plazo hasta cinco años en dólares. En todos los casos, el monto depende del análisis crediticio del banco.

Esta línea está orientada principalmente a empresas que necesitan financiamiento más flexible o de mayor plazo.

Créditos digitales a través de BNA+ Empresas

El Banco Nación también ofrece créditos completamente digitales para pymes a través de su plataforma BNA+ Empresas.

Se trata de préstamos de hasta $100.000.000, destinados a capital de trabajo, que pueden solicitarse de manera online y con acreditación inmediata.

La entidad ofrece una línea de crédito exclusiva para comercios.

La entidad ofrece una línea de crédito exclusiva para comercios.

El sistema funciona en días hábiles de 7 a 19 horas y permite gestionar el crédito sin intermediación presencial.

Financiamiento para comercios

La línea Comercios BNA+ está orientada a comercios que necesitan financiar capital de trabajo o gastos de funcionamiento.

Permite acceder a créditos de hasta 18 meses, con montos equivalentes a tres meses de ventas y un tope de $40.000.000. Para acceder al crédito es necesario estar registrado como comercio en el sistema de Tarjetas de Crédito.

El acceso puede mejorar si la empresa opera con productos del banco, como cuentas comerciales o sistemas de cobro digital.

Un esquema orientado a financiamiento productivo

El esquema que ofrece el Banco Nación está diseñado para cubrir tanto necesidades operativas como proyectos de inversión, dependiendo del perfil de cada empresa. Ahora bien, todas las líneas están sujetas a evaluación crediticia y a los requisitos del sistema MiPyMe del Banco Central.

Para consultar y tramitar un crédito con Banco Nación se recomienda consultar en el sitio web de la entidad.

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