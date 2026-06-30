30 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Dólar

Sube el dólar: ¿hay motivos de preocupación?

El dólar sube de forma lenta pero sostenida en Argentina. Qué lo impulsa, conviene ahorrar en la divisa y qué tan preocupante es el movimiento.

Sube el dólar: ¿hay motivos de preocupación?

Sube el dólar: ¿hay motivos de preocupación?

 Por Soledad Maturano

El dólar en Banco Nación abrió este martes a $1.500 para la venta, su valor más alto desde noviembre de 2025. De hecho, a lo largo de junio la divisa acumuló un incremento superior al 5%, muy por encima de la inflación estimada.

Ahora bien, el movimiento responde a una combinación de factores económicos y, por ahora, no representa un escenario de preocupación, sostuvo el economista José Vargas consultado por Sitio Andino.

dolar aumento dolares ahorro
El dólar oficial se ubica en $1.500 para la venta.

El dólar oficial se ubica en $1.500 para la venta.

Qué explica la suba del dólar

Durante los últimos meses el tipo de cambio se mantuvo relativamente estable, pero en las últimas semanas comenzó a subir de forma gradual. En este escenario, el director de Consultora Evaluecon señaló algunos de los factores que explican ese movimiento:

  • El fin de la liquidación de la cosecha gruesa, que reduce la oferta de dólares.
  • Un menor ritmo de compras de divisas por parte del Banco Central.
  • El pago del medio aguinaldo, que también modifica la dinámica de la demanda de pesos y dólares.

"El dólar estaba bastante atrasado y ahora se está reacomodando de a poco", resumió Vargas. Por ello, destacó que el Gobierno observa este proceso con relativa tranquilidad porque la cotización todavía se encuentra muy por debajo del techo de la banda cambiaria.

Asimismo, cabe destacar que el movimiento del tipo de cambio coincide con un escenario económico todavía heterogéneo. Los últimos datos del INDEC reflejan que la recuperación es irregular y con marcadas diferencias entre sectores.

Qué esperar para los próximos meses

Respecto de la evolución del tipo de cambio, Vargas estimó que la tendencia continuará siendo de aumentos graduales.

aumento dolares ahorro
La tendencia será de aumento.

La tendencia será de aumento.

"No espero una suba brusca. Probablemente tenga algunas semanas de estabilidad y luego vuelva a subir de manera moderada", sostuvo.

En ese escenario, proyectó que el dólar oficial podría ubicarse cerca de los $1.700 hacia diciembre, aunque aclaró que el panorama para 2027 dependerá en buena medida del escenario político (marcado por la contienda electoral).

Según estimó, las elecciones presidenciales podrían generar mayor incertidumbre en los mercados y provocar episodios de volatilidad cambiaria.

¿Conviene ahorrar en dólares en este momento?

En cuanto a quienes buscan proteger sus ahorros, el economista consideró que el dólar sigue siendo una alternativa válida, aunque recomendó pensar la inversión con un horizonte de mediano y largo plazo.

"Quien quiera apostar por el dólar puede hacerlo, pero mirando el mediano y largo plazo, no esperando ganancias de un mes para otro", concluyó.

Temas
Seguí leyendo

Tras la renuncia de Adorni, Milei apuesta a recuperar la agenda económica y contener la tensión cambiaria

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 28 de junio de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 27 de junio de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 26 de junio de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 25 de junio de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 24 de junio de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 23 de junio de 2026

El dólar continúa en alza y deja atrás la baja acumulada desde comienzos de año

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 30 de junio de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 30 de junio de 2026
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este lunes 29 de junio de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 29 de junio de 2026
LO QUE SE LEE AHORA
En el último año, las conversiones de vehículos a GNC casi se triplicaron en Mendoza

Cada vez más mendocinos eligen el GNC: las conversiones casi se triplicaron en un año

Las Más Leídas

La situación fue advertida por las autoridades de la escuela

Momentos de tensión en una escuela por un estudiante atrapado entre dos paredes

Spinoza fue imputado este lunes por la fiscal de homicidios Claudia Ríos. 

Justicia por mano propia: la grave lesión que sufrió el acusado de balear a dos vecinos

El robo ocurrió durante el fin de semana en La Consulta, San Carlos. video

Millonario robo a una conocida familia de San Carlos

¿Pensás escaparte en invierno? La Rioja te devuelve hasta la mitad de lo que gastes

Una provincia vecina sale a conquistar mendocinos con un beneficio de hasta $200.000

El suceso ocurrió en el departamento de Godoy Cruz

El desesperado pedido de ayuda de un fotógrafo mendocino tras un violento robo