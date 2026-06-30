Sube el dólar: ¿hay motivos de preocupación?

El dólar en Banco Nación abrió este martes a $1.500 para la venta , su valor más alto desde noviembre de 2025. De hecho, a lo largo de junio la divisa acumuló un incremento superior al 5%, muy por encima de la inflación estimada.

Ahora bien, el movimiento responde a una combinación de factores económicos y, por ahora, no representa un escenario de preocupación , sostuvo el economista José Vargas consultado por Sitio Andino.

El dólar oficial se ubica en $1.500 para la venta.

Durante los últimos meses el tipo de cambio se mantuvo relativamente estable, pero en las últimas semanas comenzó a subir de forma gradual. En este escenario, el director de Consultora Evaluecon señaló algunos de los factores que explican ese movimiento:

El fin de la liquidación de la cosecha gruesa, que reduce la oferta de dólares.

Un menor ritmo de compras de divisas por parte del Banco Central.

El pago del medio aguinaldo, que también modifica la dinámica de la demanda de pesos y dólares.

"El dólar estaba bastante atrasado y ahora se está reacomodando de a poco", resumió Vargas. Por ello, destacó que el Gobierno observa este proceso con relativa tranquilidad porque la cotización todavía se encuentra muy por debajo del techo de la banda cambiaria.

Asimismo, cabe destacar que el movimiento del tipo de cambio coincide con un escenario económico todavía heterogéneo. Los últimos datos del INDEC reflejan que la recuperación es irregular y con marcadas diferencias entre sectores.

Qué esperar para los próximos meses

Respecto de la evolución del tipo de cambio, Vargas estimó que la tendencia continuará siendo de aumentos graduales.

aumento dolares ahorro La tendencia será de aumento.

"No espero una suba brusca. Probablemente tenga algunas semanas de estabilidad y luego vuelva a subir de manera moderada", sostuvo.

En ese escenario, proyectó que el dólar oficial podría ubicarse cerca de los $1.700 hacia diciembre, aunque aclaró que el panorama para 2027 dependerá en buena medida del escenario político (marcado por la contienda electoral).

Según estimó, las elecciones presidenciales podrían generar mayor incertidumbre en los mercados y provocar episodios de volatilidad cambiaria.

¿Conviene ahorrar en dólares en este momento?

En cuanto a quienes buscan proteger sus ahorros, el economista consideró que el dólar sigue siendo una alternativa válida, aunque recomendó pensar la inversión con un horizonte de mediano y largo plazo.

"Quien quiera apostar por el dólar puede hacerlo, pero mirando el mediano y largo plazo, no esperando ganancias de un mes para otro", concluyó.