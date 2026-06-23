El dólar continúa en alza y deja atrás la baja acumulada desde comienzos de año

El dólar continúa en alza y se acerca a los $1.500 en el mercado

El dólar oficial continúa con su tendencia alcista dejando atrás la baja acumulada desde comienzos de año. En lo que va de junio , el tipo de cambio de referencia en el mercado oficial avanzó 4,3%.

El comportamiento del tipo de cambio también refleja una mayor cautela en las estrategias de carry trade, especialmente ante la cercanía del techo de la banda de flotación y la expectativa de menor oferta de divisas por el cierre de la cosecha gruesa.

En el mercado mayorista , el dólar avanzó $7,5 y se ubicó en $1.469 para la venta, manteniéndose aún por debajo del techo del esquema de bandas cambiarias, con una brecha cercana al 22,3%.

En paralelo, los contratos de dólar futuro mostraron subas de hasta 0,5% en los plazos de 2026. Las proyecciones del mercado ubican al tipo de cambio mayorista en torno a $1.474 para fines de junio y cerca de $1.643 hacia el cierre del año.

En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación cotiza a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, lo que lleva al dólar tarjeta a aproximadamente $1.930,5. A su vez, el promedio de entidades financieras relevado por el Banco Central se ubica en $1.486,5.

Las cotizaciones paralelas también acompañan la tendencia alcista. El dólar MEP sube 0,8% hasta $1.496,03, mientras que el contado con liquidación (CCL) avanza 0,7% a $1.540,64. El dólar blue, en tanto, se ubica en torno a $1.500 para la venta, según operadores de la city.