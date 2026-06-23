El dólar continúa en alza y deja atrás la baja acumulada desde comienzos de año

El dólar oficial continúa con su tendencia alcista dejando atrás la baja acumulada desde comienzos de año. En lo que va de junio, el tipo de cambio de referencia en el mercado oficial avanzó 4,3%.
El dólar mantiene su tendencia alcista en el mercado. Qué pasa con el oficial, los paralelos y las proyecciones del mercado.
El dólar oficial continúa con su tendencia alcista dejando atrás la baja acumulada desde comienzos de año. En lo que va de junio, el tipo de cambio de referencia en el mercado oficial avanzó 4,3%.
El comportamiento del tipo de cambio también refleja una mayor cautela en las estrategias de carry trade, especialmente ante la cercanía del techo de la banda de flotación y la expectativa de menor oferta de divisas por el cierre de la cosecha gruesa.
En el mercado mayorista, el dólar avanzó $7,5 y se ubicó en $1.469 para la venta, manteniéndose aún por debajo del techo del esquema de bandas cambiarias, con una brecha cercana al 22,3%.
En paralelo, los contratos de dólar futuro mostraron subas de hasta 0,5% en los plazos de 2026. Las proyecciones del mercado ubican al tipo de cambio mayorista en torno a $1.474 para fines de junio y cerca de $1.643 hacia el cierre del año.
En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación cotiza a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, lo que lleva al dólar tarjeta a aproximadamente $1.930,5. A su vez, el promedio de entidades financieras relevado por el Banco Central se ubica en $1.486,5.
Las cotizaciones paralelas también acompañan la tendencia alcista. El dólar MEP sube 0,8% hasta $1.496,03, mientras que el contado con liquidación (CCL) avanza 0,7% a $1.540,64. El dólar blue, en tanto, se ubica en torno a $1.500 para la venta, según operadores de la city.