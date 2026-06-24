24 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Dólar

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 24 de junio de 2026

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este miércoles.

A partir de hoy, debutan las nuevas bandas cambiarias ajustadas por inflación.

A partir de hoy, debutan las nuevas bandas cambiarias ajustadas por inflación.

Por Sitio Andino Economía

Este miércoles 24 de junio de 2026, el dólar oficial cotiza en $1.490 para la venta en el Banco Nación y la compra cotiza en $1.440.

DÓLAR-23.JUNIO.2026

Tras el levantamiento del cepo en abril de 2025, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. Desde enero de 2026, el sistema de bandas cambiarias evolucionará cada mes al ritmo correspondiente al último dato de Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por INDEC.

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, miércoles 24 de junio de 2026

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.485;
  • Para la venta a $1.505.

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, miércoles 24 de junio de 2026

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.505,90 para la compra;
  • A $1.507,69 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.550,98 para la compra;
  • A $1.553,77 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.872 para la compra;
  • A $1.937 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, miércoles 24 de junio de 2026

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.620 para la compra;
  • En $1.720 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera:

  • A $622 para la compra;
  • A $1.608,92 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 22 de junio de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 21 de junio de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 20 de junio de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 19 de junio de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 18 de junio de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 17 de junio de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 16 de junio de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 15 de junio de 2026

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 23 de junio de 2026.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 23 de junio de 2026
El dólar continúa en alza y se acerca a los $1.500 en el mercado

El dólar continúa en alza y deja atrás la baja acumulada desde comienzos de año
LO QUE SE LEE AHORA
Se declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles ubicados al norte de la Ruta Nacional 7, en el área del Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP).

Polo Logístico del Este: Mendoza expropiará 90 hectáreas en San Martín para crear un centro multimodal

Las Más Leídas

La Terminal de Ómnibus de Mendoza busca ampliar el perfil de usuarios que visitan diariamente la terminal.

Qué tendrá el nuevo sector de la Terminal de Mendoza que abre este miércoles

Carlos Arabel, la víctima del homicidio, fue asesinada a puñaladas. Tenía 35 años. 

Salvaje ataque a tiros al policía que custodiaba la casa de los acusados de un crimen

La exdecana de FFyL estará al frente del Rectorado hasta 2030.

La conducción de la UNCuyo cambia de manos: Adriana García fue electa rectora hasta 2030

Como consecuencia del accidente, dos personas que viajaban en el vehículo resultaron involucradas.

Una camioneta cayó al Río Diamante y el conductor no logró salir con vida

Varios dirigentes del PJ se sumaron a los festejos por el triunfo de Adriana García.

Adriana García, nueva rectora: "Vamos a recuperar la esencia de la UNCuyo"