El dólar blue en alza en el primer día de vigencia del nuevo sistema de bandas cambiarias

Desde este jueves, el sistema de bandas cambiarias se actualiza en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en el último día hábil de la semana se registraron aumentos en diferentes tipos de dólar .

El blue subió en la primera jornada de vigencia de las nuevas bandas cambiarias , mientras que el oficial tocó los $1.495 para la venta mientras que el blue avanza a $1.530.

El dólar tarjeta sube a $1.943. Ahora, las bandas se actualizan según la inflación anterior, que fue del 2,5% en noviembre pasado.

A mediados de diciembre, el Banco Central anunció las modificaciones en el sistema de bandas cambiarias, que hasta el 1 de enero se actualizaban a través del 1% mensual.

"Con el fin de consolidar la estabilidad de precios, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anuncia el inicio de una nueva fase del programa monetario", indicaba el comunicado de la entidad bancaria.

Además, el BCRA explicó que "el manejo de la política monetaria se orientará a que la oferta monetaria acompañe la recuperación de la demanda de dinero priorizando su abastecimiento a través de la acumulación de reservas internacionales. La programación monetaria definirá una trayectoria consistente para los agregados monetarios que permita compatibilizar el proceso de desinflación con la acumulación de reservas internacionales".