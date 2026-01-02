2 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Modificaciones

El dólar blue en alza en el primer día de vigencia del nuevo sistema de bandas cambiarias

El Banco Central cambió el sistema de flotación y comenzó a regir en el primer día hábil del año. De qué se trata.

El dólar blue en alza en el primer día de vigencia del nuevo sistema de bandas cambiarias

El dólar blue en alza en el primer día de vigencia del nuevo sistema de bandas cambiarias

Por Sitio Andino Economía

Desde este jueves, el sistema de bandas cambiarias se actualiza en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en el último día hábil de la semana se registraron aumentos en diferentes tipos de dólar.

El blue subió en la primera jornada de vigencia de las nuevas bandas cambiarias, mientras que el oficial tocó los $1.495 para la venta mientras que el blue avanza a $1.530.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 2 de enero de 2026
MERCADO CAMBIARIO

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 2 de enero de 2026
A partir de hoy, debutan las nuevas bandas cambiarias ajustadas por inflación.
Para tener en cuenta

A partir de hoy, debutan las nuevas bandas cambiarias ajustadas por inflación

El dólar tarjeta sube a $1.943. Ahora, las bandas se actualizan según la inflación anterior, que fue del 2,5% en noviembre pasado.

"Con el fin de consolidar la estabilidad de precios, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anuncia el inicio de una nueva fase del programa monetario", indicaba el comunicado de la entidad bancaria.

Además, el BCRA explicó que "el manejo de la política monetaria se orientará a que la oferta monetaria acompañe la recuperación de la demanda de dinero priorizando su abastecimiento a través de la acumulación de reservas internacionales. La programación monetaria definirá una trayectoria consistente para los agregados monetarios que permita compatibilizar el proceso de desinflación con la acumulación de reservas internacionales".

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 1 de enero de 2026

A partir de enero, debutan las nuevas bandas cambiarias ajustadas por inflación

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 31 de diciembre de 2025

Nueva etapa para Javier Milei y Caputo: el desafío de acumular dólares sin desatar inflación

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 30 de diciembre de 2025

Los precios de Argentina frente al mundo: ¿es un país caro o barato?

Argentina logra una cosecha récord de trigo, pero los precios frenan el ingreso de dólares

Inocencia Fiscal: entre las promesas y el apuro oficial por los dólares del colchón

LO QUE SE LEE AHORA
ARCA confirmó los valores del monotributo para enero 2026: cómo quedaron según categoría
ATENCIÓN MONOTRIBUTISTAS

ARCA confirmó los valores del monotributo para enero 2026: cómo quedaron según categoría

Las Más Leídas

Accidente vial en la Ruta 7: falleció uno de los ocupantes que había sido trasladado en helicóptero
VENÍAN DESDE CHILE

Tragedia en la Ruta 7: falleció uno de los ocupantes del accidente vial en Potrerillos

ARCA confirmó los valores del monotributo para enero 2026: cómo quedaron según categoría
ATENCIÓN MONOTRIBUTISTAS

ARCA confirmó los valores del monotributo para enero 2026: cómo quedaron según categoría

Cuánto cuesta ir a las termas de Cacheuta de Mendoza en enero 2026
Te puede ser útil

Cuánto cuesta ir a las termas de Cacheuta de Mendoza en enero 2026

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 2 de enero de 2026 en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 2 de enero de 2026 en Mendoza

Se viene otro premio millonario para el primer sorteo del 2026 del Quini 6.
Juegos de azar

El primer Quini 6 del año viene con aumento y sortea un pozo gigante: de cuánto es y cómo jugar