Cuánto cuesta ir a las termas de Cacheuta de Mendoza en enero 2026

Por Juan Pablo Strappazzon







Con el paso de los días, el Parque de Agua Termal – Termas Cacheuta se posiciona como uno de los destinos favoritos de locales y turistas para este verano 2026. En esta nota, te contamos los costos de ingreso en enero.

Ubicado sobre la Ruta Provincial 82 y a orillas del Río Mendoza, el Parque de Agua Termal – Termas Cacheuta se encuentra en el distrito de Cacheuta, en pleno corazón de la precordillera andina, departamento de Luján de Cuyo. Su horario de apertura es de 10 a 18.

Entre sus principales atractivos, el parque ofrece 20 piscinas con distintas temperaturas y variadas hidroterapias. Cuenta con un espacio interactivo para niños, cuatro toboganes y un Río Lento de 270 metros. Además, dispone de quinchos cerrados y abiertos con mesas y bancos, un restaurante, y actividades de aventura como tirolesa, arborismo, rappel y rafting, así como un servicio de excursiones hacia Potrerillos.

Según María Inés Arroyo, Gerente de Marketing y Comunicación, las tarifas para quienes quieran visitar el parque son:

Días de semana: $13.000

Fines de semana: $15.000

Menores de 3 a 10 años: $1.000 de descuento por día

Bebés e infantes de hasta 2 años: entrada gratuita

Estacionamiento por el día: $2.000 En conclusión, el parque se presenta como un lugar ideal para compartir en familia, donde grandes y chicos pueden disfrutar de diversión, relax y aventuras. Descubrí todo lo que las Termas Cacheuta ofrecen en esta guía completa.