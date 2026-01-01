Violento accidente vial en Las Heras: perdió el control de la moto y terminó dentro de un auto

Por Soledad Maturano







Un joven de 18 años resultó herido tras protagonizar un accidente vial en solitario en Las Heras. El hecho ocurrió en horas de la madrugada del 1 de enero de 2026 y fue advertido por vecinos de la zona, quienes dieron aviso de inmediato al 911.

movil policial noche.png Vecinos de la zona alertaron al 911. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Cómo ocurrió el accidente vial Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró alrededor de las 00.47, en la intersección de calle Armada Argentina y Godoy, jurisdicción de la Subcomisaría Iriarte. Al llegar al lugar, el personal constató que el siniestro fue protagonizado por un motociclista.

La víctima, de 18 años, circulaba en una motocicleta Rouser Bajaj 125cc. Por motivos que se tratan de establecer, perdió el dominio del rodado e impactó contra el parabrisas de un automóvil que se encontraba estacionado a un costado de la calle.

A raíz del fuerte choque, el joven quedó dentro del habitáculo del vehículo mayor, sin recuperar la consciencia. Minutos después llegó al lugar una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que asistió al motociclista.

Estado de salud del joven Los profesionales de la salud diagnosticaron al joven con politraumatismos por accidente vial y dispusieron su traslado al Hospital Lagomaggiore, donde quedó internado en estado estable. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Las Heras, que interviene para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.