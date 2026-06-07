7 de junio de 2026
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Sitio Andino
Accidente vial

Un motociclista murió tras un fuerte accidente vial con una camioneta en Maipú

Un hombre que circulaba en motocicleta falleció este domingo luego de chocar de frente con una camioneta. La víctima murió en el lugar y las causas del siniestro son investigadas.

Las circunstancias del hecho son investigadas por las autoridades competentes

Las circunstancias del hecho son investigadas por las autoridades competentes

Foto: ilustrativa
Por Sitio Andino Policiales

Un motociclista perdió la vida este domingo por la tarde tras protagonizar un violento accidente vial en el distrito de Rodeo del Medio, departamento de Maipú. El hombre murió en el lugar de los hechos.

El hecho se registró alrededor de las 19.20 sobre calle Don Bosco, a unos 500 metros de la Ruta 20, donde por causas que son materia de investigación colisionaron de frente una camioneta Ford Ecosport y una motocicleta Zanella de 150 cc.

Cómo ocurrió el accidente en Maipú

Según la información policial, la conductora de la camioneta, una mujer de 37 años, circulaba por calle Don Bosco en dirección sur-norte, mientras que el motociclista se desplazaba en sentido contrario. Por motivos que aún intentan establecer los investigadores, ambos vehículos impactaron de frente en el mencionado sector de la arteria.

Como consecuencia del impactante choque, el conductor de la motocicleta sufrió lesiones de extrema gravedad y murió en el lugar del siniestro. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó a la escena y constató el fallecimiento de la víctima, cuya identidad aún no había sido determinada al momento de las actuaciones, por lo que fue consignada como N.N.

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El hecho se registró alrededor de las 19.20 sobre calle Don Bosco, a unos 500 metros de la Ruta 20.

El hecho se registró alrededor de las 19.20 sobre calle Don Bosco, a unos 500 metros de la Ruta 20.

Las circunstancias del hecho son investigadas por las autoridades competentes para determinar la mecánica del accidente.

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