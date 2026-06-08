Trágico accidente vial en Luján de Cuyo con una menor fallecida

El accidente ocurrió minutos antes de las 7 en Luján de Cuyo.

Una nena de 13 años falleció este lunes por la mañana tras ser atropellada por un auto en la localidad de Ugarteche, departamento de Luján de Cuyo, en un accidente vial ocurrido, al parecer, cuando la menor de edad se dirigía a la escuela, según las primeras averiguaciones de la policía.

Según la información policial preliminar, el siniestro ocurrió alrededor de las 6.51 sobre la Ruta 15, a la altura del kilómetro 33 , en jurisdicción de la Subcomisaría Ugarteche. Un llamado a la línea de emergencias alertó a las autoridades sobre una menor que había sido embestida por un vehículo y que presentaba signos vitales muy débiles.

Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron la gravedad de la situación y solicitaron la presencia urgente de personal médico. Sin embargo, pese al esfuerzo de los profesionales de la salud, la menor -identificada como Francesca Villalba (13)- falleció a los pocos minutos.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el vehículo involucrado es un Chevrolet Corsa, dominio FTQ907. Por el momento, las autoridades trabajan para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente vial y establecer eventuales responsabilidades.

Se cree que la niña salió de su casa, ubicada a escasos metros del lugar del accidente vial, y al intentar cruzar la Ruta 15 para abordar el micro que la llevaba a su escuela, fue embestida por el vehículo que circulaba con dirección al Norte.

El trágico episodio generó conmoción entre los vecinos de Ugarteche y vuelve a poner el foco sobre la seguridad vial en distintos sectores de Luján de Cuyo, especialmente en zonas donde la circulación vehicular convive con el tránsito peatonal.

La causa quedó en manos de la Justicia, mientras personal policial y peritos realizaron las actuaciones correspondientes en el lugar del hecho para reconstruir la mecánica del siniestro.