Corsa retirado ilegalmente: grave denuncia en la justicia de la escribana

El Corsa de la polémica. La justicia investiga cómo retiraron ilegalmente el coche de la playa de secuestros.

La investigación judicial por el Chevrolet Corsa que fue retirado de manera irregular de una playa de secuestros y que posteriormente protagonizó un accidente vial en el Acceso Sur sumó este lunes un nuevo capítulo. La escribana Lorena Barzola presentó una denuncia formal en la Justicia tras advertir que falsificaron un oficio con su firma para concretar la maniobra.

La profesional aportó documentación que, según explicó, demuestra que durante 2025 firmó un formulario 08 para un joven, pero que ese documento fue posteriormente adulterado para cambiar por completo su contenido y permitir el retiro del vehículo.

De acuerdo con la denuncia radicada este lunes, Lorena Barzola sostuvo que el documento original fue alterado mediante un procedimiento que permitió borrar el contenido, conservar su firma y reemplazar la información por un nuevo texto destinado a gestionar el retiro del Chevrolet Corsa.

La escribana afirmó que el formulario original correspondía a una operación realizada en 2025 y que nunca estuvo vinculado con el vehículo involucrado en el accidente vial del Acceso Sur. Para ello, presentó documentación que demostraría el grave delito.

Además, señaló que la maniobra no terminó allí. Según expuso en su presentación, también fue falsificada su firma en el Registro del Automotor para completar el trámite y posibilitar la entrega del rodado. "Con solo mirar la firma te das cuenta que es falsa", explicó la escribana, quien dio a entender que el hecho no es "aislado" y que "representa un grave problema para todo el Colegio Notarial.

La Justicia profundiza la investigación

Con la nueva denuncia, la Justicia deberá determinar quiénes participaron en la adulteración del oficio y en la falsificación de la firma de la escribana, además de establecer cómo el Chevrolet Corsa logró ser retirado de la playa de secuestros mediante documentación presuntamente apócrifa.

La causa, que se originó tras el accidente vial protagonizado por ese vehículo en el Acceso Sur, ahora incorpora nuevos elementos que podrían ampliar la investigación sobre una presunta banda que se dedica a la falsificación documental.