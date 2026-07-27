Qué se sabe del móvil del homicidio en Las Heras y el perfil de la víctima

La justicia provincial investiga el brutal homicidio de Santiago Luis Ramírez, un hombre de 42 años que había estado preso luego de ser condenado por dos homicidios y que en la madrugada de este domingo fue ultimado de dos balazos , uno de ellos en la cabeza.

La víctima, conocida como “Feo” o “Niño Santiago”, tenía un extenso prontuario y en el 2010 había sido condenado por dos homicidios y otros delitos, hechos por los cuales recibió una pena de 14 años de cárcel (en un juicio abreviado).

Esto fue una de las primeras hipótesis que analizó la justicia, en una posible venganza por los crímenes mencionados, aunque los detectives afirman que es "difícil" .

En ese sentido, el hallazgo de cocaína entre sus pertenencias también generó una línea de investigación, en tanto que la cantidad de "enemigos" que tenía la víctima abre una larga lista de positibilidades. "Tenía problemas con muchas personas, puede ser cualquiera de esos", dijo una alta fuente judicial. No obstante, hasta el momento no hay sospechosos identificados.

Los detalles del brutal homicidio de un hombre en Las Heras

Ramírez fue asesinado a balazos en el cruce de las calles Cumbre Nevada y Padre Llorens, en el barrio Sargento Cabral de Las Heras.

La reconstrucción del hecho indica que un grupo de sujetos efectuó al menos cuatro disparos y dos de ellos impactaron en el abdomen y cabeza de la víctima. Sin embargo, los peritos sólo encontraron una vaina servida.

El hombre fue asistido por vecinos y trasladado al hospital, donde lamentablemente falleció a las pocas horas.

Ramírez tenía un extenso prontuario que incluía una condena por homicidio.

Cuando los investigadores pudieron identificar a la víctima, advirtieron que se trataba de un ex convicto que tenía un extenso prontuario. Entre sus antecedentes figuraban acusaciones por al menos siete robos agravados, abuso de armas, portación de arma, encubrimiento y dos homicidios.

En la mayoría de las causas, el “Feo” logró la absolución pero en el 2010 fue condenado a 14 años de cárcel por dos homicidios y otras causas menores.

El individuo, que se identificaba como “carpintero”, estuvo 11 años preso y en el 2021 logró la libertad. Sin embargo, un año después volvió a ser detenido, esta vez, por encubrimiento. Allí permaneció otro año tras las rejas y desde el 2023 gozaba de la libertad, sin medidas pendientes.

La búsqueda de los autores del homicidio

El caso es investigado por el fiscal de homicidios Oscar Malla, quien por estas horas reúne testimonios, pruebas e informes para intentar reconstruir las últimas horas de Ramírez.

Por el momento son pocos los datos que hay en el expediente, sobre todo, porque la mayoría de los vecinos del barrio optó por no aportar datos, posiblemente, por temor a represalias.

Por esto, desde este domingo varios efectivos de investigaciones están trabajando para obtener información precisa que ayude al esclarecimiento del homicidio.

En base a esto, por el momento no hay detenidos ni imputados.