27 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Homicidio

Qué se sabe del móvil del homicidio en Las Heras y el perfil de la víctima

La justicia investiga el brutal homicidio ocurrido el fin de semana en Las Heras e intenta identificar a los autores del crimen.

Santiago Luis Ramírez, conocido como Feo, fue asesinado de dos balazos.&nbsp;

Santiago Luis Ramírez, conocido como "Feo", fue asesinado de dos balazos. 

La víctima, conocida como “Feo” o “Niño Santiago”, tenía un extenso prontuario y en el 2010 había sido condenado por dos homicidios y otros delitos, hechos por los cuales recibió una pena de 14 años de cárcel (en un juicio abreviado).

Esto fue una de las primeras hipótesis que analizó la justicia, en una posible venganza por los crímenes mencionados, aunque los detectives afirman que es "difícil".

En ese sentido, el hallazgo de cocaína entre sus pertenencias también generó una línea de investigación, en tanto que la cantidad de "enemigos" que tenía la víctima abre una larga lista de positibilidades. "Tenía problemas con muchas personas, puede ser cualquiera de esos", dijo una alta fuente judicial. No obstante, hasta el momento no hay sospechosos identificados.

Los detalles del brutal homicidio de un hombre en Las Heras

Ramírez fue asesinado a balazos en el cruce de las calles Cumbre Nevada y Padre Llorens, en el barrio Sargento Cabral de Las Heras.

La reconstrucción del hecho indica que un grupo de sujetos efectuó al menos cuatro disparos y dos de ellos impactaron en el abdomen y cabeza de la víctima. Sin embargo, los peritos sólo encontraron una vaina servida.

El hombre fue asistido por vecinos y trasladado al hospital, donde lamentablemente falleció a las pocas horas.

Ramírez tenía un extenso prontuario que incluía una condena por homicidio.

Ramírez tenía un extenso prontuario que incluía una condena por homicidio.

Cuando los investigadores pudieron identificar a la víctima, advirtieron que se trataba de un ex convicto que tenía un extenso prontuario. Entre sus antecedentes figuraban acusaciones por al menos siete robos agravados, abuso de armas, portación de arma, encubrimiento y dos homicidios.

En la mayoría de las causas, el “Feo” logró la absolución pero en el 2010 fue condenado a 14 años de cárcel por dos homicidios y otras causas menores.

El individuo, que se identificaba como “carpintero”, estuvo 11 años preso y en el 2021 logró la libertad. Sin embargo, un año después volvió a ser detenido, esta vez, por encubrimiento. Allí permaneció otro año tras las rejas y desde el 2023 gozaba de la libertad, sin medidas pendientes.

La búsqueda de los autores del homicidio

El caso es investigado por el fiscal de homicidios Oscar Malla, quien por estas horas reúne testimonios, pruebas e informes para intentar reconstruir las últimas horas de Ramírez.

Por el momento son pocos los datos que hay en el expediente, sobre todo, porque la mayoría de los vecinos del barrio optó por no aportar datos, posiblemente, por temor a represalias.

Por esto, desde este domingo varios efectivos de investigaciones están trabajando para obtener información precisa que ayude al esclarecimiento del homicidio.

En base a esto, por el momento no hay detenidos ni imputados.

Temas
Seguí leyendo

Vuelve la actividad al Poder Judicial: las audiencias más importantes

Tragedia en Maipú: imputaron al abogado Jerónimo Allende por la muerte de un hombre de 74 años

Nuevos pedidos de captura por el brutal homicidio de Polvaredas

Crimen en Polvaredas: imputaron a dos hermanos por el homicidio del adolescente de 17 años

Máxima tensión en Polvaredas: una familia entera sospechada por el crimen

Homicidio en Alta Montaña: mataron a puñaladas a un menor

Crece la preocupación por los hurtos en uno de los departamentos del sur mendocino

Allanan una casa en Las Heras donde tenían aves en cautiverio

Lee además
Las cifras correspondientes al primer semestre de 2026 muestran una profundización de esa tendencia

En seis meses, Mendoza alcanzó el registro más bajo de homicidios de los últimos años
Qué se sabe del homicidio en Las Heras donde un hombre murió tras un ataque a balazos.

Las Heras: murió un hombre baleado y buscan esclarecer el crimen ocurrido de madrugada
LO QUE SE LEE AHORA
Complicaciones en el Aeropuerto de Mendoza. 

Desvían vuelos que debían aterrizar en Mendoza: el motivo

Las Más Leídas

El turista dio aviso a las autoridades de la Comisaría 24 Malargüe.

Misterioso robo millonario en el Valle de Las Leñas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2438 y números ganadores del domingo 26 de julio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2438 y números ganadores del domingo 26 de julio

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

Complicaciones en el Aeropuerto de Mendoza. 

Desvían vuelos que debían aterrizar en Mendoza: el motivo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 26 de julio: números ganadores del sorteo 3394

Resultados del Quini 6 hoy domingo 26 de julio: números ganadores del sorteo 3394