27 de julio de 2026
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Sitio Andino
Las Heras

Importante secuestro de aves silvestres en cautiverio en Las Heras

La Policía de Mendoza secuestró varias aves silvestres que estaban en cautiverio en una casa de Las Heras.

Importante procedimiento de la Policía de Mendoza en Las Heras.&nbsp;

Importante procedimiento de la Policía de Mendoza en Las Heras. 

 Por Pablo Segura

Un allanamiento realizado en Las Heras permitió rescatar más de 20 aves silvestres protegidas que permanecían en cautiverio de manera ilegal. El procedimiento fue llevado adelante por la Policía de Mendoza, a través de la Policía Rural, en conjunto con otros organismos provinciales, en el marco de una investigación por presunto tráfico de fauna.

Durante el operativo, los efectivos también secuestraron jaulas, tramperos y otros elementos utilizados para la captura y mantenimiento de las aves, las cuales fueron trasladadas para recibir atención veterinaria y comenzar un proceso de rehabilitación.

Los procedimientos se desarrollaron a partir de patrullajes preventivos y denuncias de vecinos, con intervención del Ministerio Público Fiscal y la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, que recordó que la captura, tenencia y comercialización de fauna silvestre están prohibidas por la legislación vigente.

Más de 20 ejemplares fueron rescatados en un allanamiento en Las Heras

El allanamiento en distintos domicilios de Las Heras permitió rescatar más de 20 ejemplares de especies silvestres protegidas, entre ellas siete cuchillos, cardenales copete rojo, jilgueros, cabecitas negras, diucas, corbatitas, reinas moras y zorzales colorados, todas alcanzadas por la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna y la normativa provincial.

El allanamiento en Las Heras fue monitoreado por personal de VANT (Vuelo Aéreo no Tripulado)

El allanamiento en Las Heras fue monitoreado por personal de VANT (Vuelo Aéreo no Tripulado)

Además de las aves, la Policía de Mendoza secuestró jaulas, tramperos y otros elementos utilizados para la captura y el traslado ilegal de fauna silvestre, que fueron incorporados a la investigación judicial.

Tras el rescate, los animales quedaron bajo la custodia de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, donde serán sometidos a controles veterinarios para evaluar su estado sanitario.

Aquellos ejemplares que reúnan las condiciones necesarias iniciarán un proceso de rehabilitación con el objetivo de ser liberados nuevamente en su hábitat natural. Las autoridades reiteraron el pedido a la comunidad para denunciar cualquier caso de captura o comercialización ilegal de fauna silvestre.

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