26 de julio de 2026
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Homicidio

Los homicidios cayeron un 40% en Mendoza durante el primer semestre del 2026

Entre enero y junio de 2026 se registraron 14 víctimas menos que en el mismo período de 2025. El descenso consolida una reducción sostenida de los homicidios en Mendoza.

Las cifras correspondientes al primer semestre de 2026 muestran una profundización de esa tendencia

Las cifras correspondientes al primer semestre de 2026 muestran una profundización de esa tendencia

Foto: Cristian Lozano
 Por Carla Canizzaro

La evolución de los homicidios constituye uno de los principales indicadores para analizar la situación de la seguridad pública, debido a que se trata de uno de los delitos con mayor nivel de registro. En Mendoza, los datos correspondientes al primer semestre de 2026 muestran una marcada disminución en la cantidad de víctimas, consolidando una tendencia descendente que ya había comenzado a evidenciarse durante 2025.

Qué muestran las estadísticas oficiales sobre los homicidios en Mendoza

Entre enero y junio de 2026 se registraron 21 víctimas de homicidio doloso, mientras que en el mismo período de 2025 habían sido 35, lo que representa una caída interanual del 40%. En términos absolutos, fueron 14 víctimas menos que en los primeros seis meses del año pasado, convirtiéndose, hasta el momento, en el registro semestral más bajo de los últimos años.

La tendencia también quedó reflejada en las estadísticas nacionales. Según el informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), Mendoza cerró el 2025 con 65 homicidios dolosos, frente a los 71 registrados en 2024, lo que significó una reducción del 8,7%. Además, la tasa provincial descendió de 3,5 a 3,2 homicidios cada 100.000 habitantes, ubicándose por debajo del promedio nacional, que fue de 3,6.

Los casos que marcaron el primer semestre

Entre los casos que más conmocionaron a la provincia durante el primer semestre se encuentra el crimen de Cynthia Landi, ocurrido en la madrugada del 4 de enero. La mujer fue baleada frente a su vivienda y falleció horas después en el hospital Central. El hecho se produjo en medio de un altercado entre particulares y un grupo de personas sobre calle 25 de Mayo, y la investigación derivó en la imputación de tres policías y dos choferes de colectivo.

La mujer fue baleada frente a su vivienda y falleció horas después en el hospital Central.

La mujer fue baleada frente a su vivienda y falleció horas después en el hospital Central.

Otro de los homicidios que generó gran repercusión fue el de un adolescente de 16 años en Godoy Cruz, ocurrido el 21 de enero. El crimen se produjo durante una disputa entre vecinos que mantenían conflictos previos y que escaló hasta el uso de armas de fuego.

La víctima fue identificada como Joaquín Isaías Morales, quien ingresó sin signos vitales al hospital Lencinas.

La víctima fue identificada como Joaquín Isaías Morales, quien ingresó sin signos vitales al hospital Lencinas.

En abril, el asesinato de Germán David Di Giovambattista, de 40 años, volvió a conmocionar a Mendoza. El hombre fue asesinado de un disparo delante de su esposa durante un asalto en su vivienda de El Bermejo, Guaymallén. Según la investigación, la víctima intentó defenderse con un machete, momento en el que uno de los delincuentes le disparó. Los principales sospechosos, de apellido Gómez, fueron detenidos durante un allanamiento en Maipú y quedaron imputados junto con otras cinco personas.

Germán David Di Giovambattista (40) fue asesinado de un disparo delante de su esposa.

Germán David Di Giovambattista (40) fue asesinado de un disparo delante de su esposa.

De esta manera, mientras el informe oficial del SNIC ya reflejaba una disminución de los homicidios entre 2024 y 2025, las cifras correspondientes al primer semestre de 2026 muestran una profundización de esa tendencia. Si bien aún resta conocer el comportamiento del segundo semestre, los datos disponibles evidencian una reducción significativa respecto del mismo período del año anterior.

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