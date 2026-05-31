La madre del joven baleado en Godoy Cruz cuestionó el pedido de prisión domiciliaria de una imputada

"Es terrible, no se lo deseo a ninguna madre. Nunca pensé que me iba a pasar esto a mí". Con esas palabras, Mónica , madre de Joaquín Morales , recordó el asesinato de su hijo, ocurrido durante la madrugada del 21 de enero en Godoy Cruz . El adolescente tenía 17 años y murió tras recibir un disparo durante un enfrentamiento vecinal que terminó en tragedia.

A cuatro meses del crimen, la familia continúa exigiendo justicia mientras avanza la investigación judicial por un hecho que generó conmoción debido a la violencia desplegada y a la participación de menores de edad.

La investigación derivó en la imputación de un adolescente de 17 años y de su madre , de 42, quienes fueron acusados por su participación en el hecho. Según sostuvo Mónica en diálogo con Sitio Andino, la mujer imputada fue quien entregó el arma utilizada aquella noche .

En ese contexto, la madre de Joaquín cuestionó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la acusada durante una audiencia realizada el 26 de marzo. "Ella solicitó la prisión domiciliaria porque dice que tiene niños y que padece cáncer", afirmó Mónica, quien agregó que, los vecinos de la zona su enfermedad, "ella tiene que presentar todas las pruebas a la jueza", dijo la mujer.

Además, explicó que la Fiscalía mantuvo contacto con el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y que, según le informaron, los hijos de la mujer imputada no quedarían bajo su cuidado.

homicidio, godoy cruz, pelea, joaquín isaías morales La madre de Joaquín cuestionó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la acusada durante una audiencia.

La madre de Joaquín describió cómo ocurrió el crimen

La madre del adolescente relató que el conflicto se originó tras una discusión entre un amigo de Joaquín y un joven de 14 años. De acuerdo con su versión, la situación escaló cuando la madre del menor involucrado y su hijo mayor, de 17 años, llegaron al lugar para confrontarlos.

En medio de la tensión, Diego, hermano de Joaquín, intervino para defender a su amigo y se produjo un forcejeo. "Fue una pelea, una discusión que no sé por qué terminó de esta manera. No entiendo por qué esa gente llevaba un arma. No era un arma para asustar, era un arma cargada, un arma para matar", expresó la mujer.

Siempre según su relato, minutos después, mientras intentaba ayudar a su hermano, Joaquín recibió el disparo que le causó la muerte. Diego también resultó herido por dos impactos de bala y sobrevivió, aunque una de las balas permanece alojada en su cuerpo.

El reclamo de justicia y el recuerdo de Joaquín

La pérdida sigue siendo una herida abierta para toda la familia. Mónica describió a su hijo como un joven solidario, respetuoso y muy querido por quienes lo conocían.

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La mujer recordó que Joaquín tenía muchos amigos, siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás y mantenía una relación muy cercana con su familia. "Yo me aferro a la iglesia y a Dios, que es quien me está dando fuerzas. Mis otros hijos están mal y mi marido también. Esto nos destruyó a todos", expresó.

joaquín morales, asesinato, godoy cruz La mujer recordó que Joaquín tenía muchos amigos y que siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás.

Un homenaje para mantener viva su memoria

Días atrás, familiares, amigos y allegados realizaron un emotivo homenaje que coincidió con la fecha en la que Joaquín habría cumplido 18 años. La convocatoria tuvo lugar en la plaza de los monoblocks Laprida, en el barrio Bancario, donde decenas de personas se reunieron para recordarlo.

Durante la jornada, los presentes cantaron el cumpleaños feliz, soltaron globos blancos y exhibieron remeras con la imagen del adolescente y mensajes dedicados a su memoria.

joaquín morales, homicidio, godoy cruz "Siento bronca e impotencia y me pregunto: ‘¿Por qué justo a vos?’", escribieron en redes sociales junto a una fotografía grupal.

También inauguraron un mural con su rostro acompañado por una frase cargada de significado: "Tu ausencia es difícil, pero tu recuerdo es mi fuerza". Junto a la obra colocaron fotografías de distintas etapas de su vida y un cartel con la inscripción "Felices 18 Joaquín". Velas encendidas acompañaron el homenaje en una noche marcada por la emoción y el recuerdo.

Qué se sabe del caso

El hecho ocurrió el 21 de enero, alrededor de las 3.10, en las inmediaciones de las calles 1° de Mayo y Matienzo, en Godoy Cruz. Según informaron fuentes policiales, una disputa entre vecinos con conflictos previos derivó en una pelea que escaló hasta el uso de armas de fuego.

La situación fue advertida mediante un llamado al 911 realizado por familiares de una de las víctimas. Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron a un adolescente de 16 años herido de bala, mientras era asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado.

homicidio, godoy cruz, asesinato El hecho ocurrió alrededor de las 3.10 en las inmediaciones de la plaza Juan de Dios Videla. Foto: Carla Canizzaro

Poco después, Joaquín Morales y otro joven de 22 años ingresaron al hospital Lencinas trasladados en un vehículo particular. Los médicos constataron el fallecimiento del adolescente, quien presentaba una herida de arma de fuego en el hemitórax derecho.

Desde entonces, la causa continúa en investigación mientras la familia mantiene intacto su reclamo de justicia.