31 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Gendarmes salvaron la vida de un niño que se había ahogado en Guaymallén

Una mujer llegó desesperada hasta una dependencia de Gendarmería en Guaymallén. Los efectivos asistieron a su hijo. ¿Cómo se encuentra el pequeño?

Rescate de un niño en Guaymallén: la rápida acción de gendarmes evitó una tragedia.

Rescate de un niño en Guaymallén: la rápida acción de gendarmes evitó una tragedia.

Foto Gentileza.
Por Sitio Andino Policiales

La rápida intervención de efectivos de Gendarmería Nacional Argentina permitió salvar la vida de un niño que atravesaba un grave episodio de ahogamiento en la localidad de Puente de Hierro, en el departamento de Guaymallén.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Subunidad dependiente del Escuadrón 64 Mendoza, cuando una mujer llegó desesperada en busca de ayuda para su hijo, quien presentaba serias dificultades para respirar. Según informaron desde la fuerza, los gendarmes advirtieron los pedidos de auxilio de la madre y actuaron de inmediato.

Un pedido de ayuda cambió todo: cómo gendarmes salvaron a un niño ahogado

Al tomar contacto con el menor, constataron que se encontraba comprometido por un episodio de obstrucción de las vías respiratorias, por lo que uno de los uniformados lo tomó en brazos y comenzó a practicar la maniobra de Heimlich.

Gracias a la rápida reacción del personal, el niño respondió favorablemente al procedimiento y logró recuperar la respiración. La intervención resultó clave para estabilizarlo antes de que la situación pudiera agravarse.

Una vez controlada la emergencia, los efectivos acompañaron a la madre y al menor hasta el hospital de Puente de Hierro, donde recibió atención médica especializada. Allí fue evaluado por profesionales de la salud y permaneció bajo observación para descartar complicaciones derivadas del incidente.

De acuerdo con el diagnóstico realizado por el personal médico, el niño se encontraba en buen estado de salud, por lo que la situación no pasó a mayores.

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