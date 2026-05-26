26 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Bolivia

La Plaza Bolivia será escenario de una gran celebración cultural en Guaymallén

El Municipio de Guaymallén realizará un encuentro artístico y cultural para homenajear a la comunidad de Bolivia del departamento.

Se viene el festejo de la madre boliviana en Guaymallén.

Se viene el festejo de la madre boliviana en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén invitó a vecinos y visitantes a participar de un encuentro artístico y cultural en adhesión al Día de la Madre Boliviana, una celebración profundamente arraigada en la identidad y la historia de la comunidad de Bolivia residente en el departamento.

La actividad se realizará el sábado 30 de mayo desde las 16.00 horas en la Plaza Bolivia, ubicada en calles Correa Saá y Bolivia, en el distrito Belgrano.

Lee además
Sin acuerdos y con protestas en las calles, Bolivia atraviesa casi un mes de crisis profunda

Un mes de tensión y sin salida clara: el complejo escenario que enfrenta Bolivia
Protestas, inflación y bloqueos: Bolivia enfrenta un escenario cada vez más tenso

Protestas, inflación y tensión política: el análisis de Grilli Fox sobre la situación en Bolivia

Danzas típicas, ballets y música andina

La propuesta reunirá a grupos de danzas folclóricas típicas, ballets y fraternidades invitadas, en una jornada pensada para compartir y poner en valor las expresiones culturales de las colectividades locales.

El cierre estará a cargo del grupo folclórico Las Voces de mi Tierra, que ofrecerá un repertorio de música andina y latinoamericana para acompañar esta celebración comunitaria.

image

Una fecha con fuerte valor histórico y cultural

Desde 2017, el Honorable Concejo Deliberante de Guaymallén declaró esta celebración de Interés Cultural, en reconocimiento a la numerosa comunidad boliviana que forma parte de la vida social y cultural del departamento.

La fecha remite además a un episodio histórico compartido entre los pueblos latinoamericanos durante las luchas por la independencia. El 27 de mayo de 1812, un grupo de mujeres cochabambinas protagonizó un acto de resistencia frente al avance de las fuerzas realistas comandadas por el General Goyeneche.

Muchas de ellas se atrincheraron en el cerro de San Sebastián y defendieron su ciudad hasta perder la vida, convirtiéndose en símbolo de valentía y compromiso con la causa emancipadora.

El episodio fue destacado posteriormente por Manuel Belgrano, quien lo definió como un ejemplo de entrega y coraje en favor de la Revolución.

Temas
Seguí leyendo

Qué beneficios tendrán los emprendedores que participen del relevamiento municipal

Entre tortas fritas, escarapelas y música Malargüe celebró un nuevo 25 de Mayo

Marketing, marca personal y trabajo en equipo: la apuesta de Mendoza para potenciar talleres textiles

Advierten que tirar aceite a la acequia genera contaminación y obstrucciones

La histórica Villa 25 de Mayo volvió a ser el centro de los festejos patrios en San Rafael

Dónde celebrar el 25 de Mayo en Mendoza: guía completa con música, comidas y entrada gratuita

La emocionante sorpresa que recibió una escuela de Tunuyán en pleno acto patrio

"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 26 al 30 de mayo

LO QUE SE LEE AHORA
Relevamiento destinado a emprendedores y productores en Godoy Cruz.

Qué beneficios tendrán los emprendedores que participen del relevamiento municipal

Las Más Leídas

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza en mayo de 2026

Cuánto cuesta alquilar un departamento de dos habitaciones en mayo de 2026

Pasajes por discapacidad: Nación eliminó los subsidios a micros de larga distancia.

Chau subsidio a pasajes de micro por discapacidad: ¿qué cambia?

Cynthia Romina Landi fue asesinada de un disparo durante la madrugada del 4 de enero

"No fue una bala perdida": la fuerte acusación de la madre de Cynthia Landi

El Ranking de argentinos viviendo en el exterior.

Ni España ni Italia: cuáles son los países con más argentinos por habitante

El equipo de la Oficina: Facundo Roldán, Gustavo Molina, Roberto Serrano, Susana Morales y Federico Celedón

El reconocimiento internacional que recibió la oficina de Juicio por Jurado en Mendoza