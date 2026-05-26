La Plaza Bolivia será escenario de una gran celebración cultural en Guaymallén

Se viene el festejo de la madre boliviana en Guaymallén.

El Municipio de Guaymallén invitó a vecinos y visitantes a participar de un encuentro artístico y cultural en adhesión al Día de la Madre Boliviana, una celebración profundamente arraigada en la identidad y la historia de la comunidad de Bolivia residente en el departamento .

La actividad se realizará el sábado 30 de mayo desde las 16.00 horas en la Plaza Bolivia , ubicada en calles Correa Saá y Bolivia, en el distrito Belgrano.

Protestas, inflación y tensión política: el análisis de Grilli Fox sobre la situación en Bolivia

Un mes de tensión y sin salida clara: el complejo escenario que enfrenta Bolivia

La propuesta reunirá a grupos de danzas folclóricas típicas, ballets y fraternidades invitadas , en una jornada pensada para compartir y poner en valor las expresiones culturales de las colectividades locales.

El cierre estará a cargo del grupo folclórico Las Voces de mi Tierra , que ofrecerá un repertorio de música andina y latinoamericana para acompañar esta celebración comunitaria.

image

Una fecha con fuerte valor histórico y cultural

Desde 2017, el Honorable Concejo Deliberante de Guaymallén declaró esta celebración de Interés Cultural, en reconocimiento a la numerosa comunidad boliviana que forma parte de la vida social y cultural del departamento.

La fecha remite además a un episodio histórico compartido entre los pueblos latinoamericanos durante las luchas por la independencia. El 27 de mayo de 1812, un grupo de mujeres cochabambinas protagonizó un acto de resistencia frente al avance de las fuerzas realistas comandadas por el General Goyeneche.

Muchas de ellas se atrincheraron en el cerro de San Sebastián y defendieron su ciudad hasta perder la vida, convirtiéndose en símbolo de valentía y compromiso con la causa emancipadora.

El episodio fue destacado posteriormente por Manuel Belgrano, quien lo definió como un ejemplo de entrega y coraje en favor de la Revolución.