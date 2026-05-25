General Alvear ya recuperó más de 5.300 litros de aceite vegetal usado

El Municipio de General Alvear , a través de la Asesoría de Gestión Ambiental , continúa promoviendo el programa de recuperación de Aceite Vegetal Usado (AVU) , una iniciativa orientada a evitar la contaminación ambiental y fomentar la producción de biocombustibles de segunda generación.

Actualmente, 23 comercios gastronómicos forman parte del programa y, en lo que va del año, ya se recuperaron más de 5.300 litros de aceite vegetal usado .

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El material recolectado es procesado posteriormente por las empresas RBA Ambiental y DHSH , que transforman este residuo contaminante en biocombustibles avanzados, evitando que termine contaminando el agua y el suelo.

El asesor de Gestión Ambiental, Denis Rabanal , destacó la importancia de la iniciativa y recordó que el aceite usado no debe desecharse en cañerías o acequias.

“El aceite vegetal usado no debe tirarse a la acequia ni a la cocina porque contamina y genera obstrucciones. Con este programa logramos darle un tratamiento adecuado y convertirlo en biocombustible”, explicó.

Además, desde el municipio recordaron que los vecinos también pueden colaborar acercando el aceite utilizado en sus hogares a los distintos puntos de acopio habilitados.

Cómo sumarse al programa AVU

Por su parte, Emilio Aballay, empleado de uno de los comercios adheridos, destacó la practicidad del sistema de recolección. “Es muy sencillo, las empresas te dejan los recipientes, retiran el aceite una vez al mes y listo. Es una muy buena alternativa para evitar contaminar”, señaló.

Desde el municipio invitaron a más comercios gastronómicos y grandes generadores a sumarse a la propuesta.

Grandes generadores

Quienes produzcan más de 20 litros por mes recibirán gratuitamente el contenedor para acopio y el servicio de recolección.

Pequeños generadores

Aquellos que generen menos de 20 litros mensuales podrán acercar el aceite usado en botellas o bidones con tapa a:

Asesoría de Gestión Ambiental

Delegación Bowen

Delegación Alvear Oeste

Delegación San Pedro del Atuel

La Asesoría de Gestión Ambiental funciona en Paso de los Andes y Roca y atiende de lunes a viernes de 8 a 13. También se puede solicitar información al 2625 427611.