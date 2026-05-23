Juli es de General Alvear, venció la leucemia y necesita terminar su casa antes del invierno.

Julieta Carrasco tiene dos años y a su corta edad se enfrentó a la leucemia , que superó tras un año de quimioterapias. Hoy, tras un exitoso tratamiento, la niña regresó a General Alvear junto a su familia. Sin embargo, el retorno a su hogar no es definitivo, ya que no reúne las condiciones edilicias ni sanitarias para resguardar su salud.

Para cambiar esta realidad y garantizar su recuperación, Mercedes Carrión , titular de la Asociación Traspasar , lanzó una campaña solidaria que busca movilizar a todos los mendocinos. El objetivo es acondicionar la vivienda de Julieta antes de que las bajas temperaturas del invierno se instalen con fuerza en el sur provincial.

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La historia de la pequeña conmovió inicialmente a la Municipalidad de General Alvear, departamento en el que reside la nena con su familia, y que construyó una casa para que tuvieran un techo propio al regresar del hospital, pero aún faltan detalles teniendo en cuenta las necesidades sanitarias que requiere la menor, tras su enfermedad.

Actualmente, la familia reside de manera transitoria en una vivienda prestada dentro de la finca donde trabaja el papá de Julieta. El espacio carece del aislamiento térmico y las condiciones edilicias requeridas para una paciente pediátrica en etapa de post-tratamiento y controles médicos rigurosos.

"A la vivienda que les construyeron desde el municipio no le falta mucho, pero sí lo vital. Necesitamos terminar el enlucido de las paredes, colocar los pisos y comprar algunos artefactos para el baño", explicó la titular de Traspasar a Sitio Andino, detallando las necesidades urgentes de infraestructura.

La buena noticia dentro de este panorama es que "la mano de obra para las refacciones ya está totalmente asegurada". El único obstáculo que separa a Julieta de su hogar definitivo es el dinero necesario para adquirir los materiales de construcción.

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Cómo colaborar: la campaña del "Cafecito"

Con el fin de visibilizarr la ayuda de manera rápida, transparente y accesible, la Asociación Traspasar habilitó una colecta digital. La meta inmediata es ambiciosa pero perfectamente alcanzable: conseguir que 500 personas aporten el valor de un "cafecito" virtual de $2.000, una cifra chica que, al multiplicarse, transformará por completo la realidad de la niña.

El objetivo: recaudar los fondos para materiales de forma inmediata para ganarle al invierno.

Destino de lo recaudado: el dinero se volcará directamente a las terminaciones de la casa en General Alvear.

Un mensaje de transparencia: desde la organización recordaron que Juli representa a muchos niños que atraviesan situaciones de vulnerabilidad oncológica en Mendoza. Por este motivo, cualquier excedente o donación general será utilizado para el bienestar y la recuperación de otros pequeños pacientes asistidos por la institución.

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Para formar parte de esta cruzada solidaria y colaborar con la causa, los interesados pueden contactarse a través de los canales oficiales de la Asociación Traspasar o sumarse directamente aportando el valor de un café virtual al alias: asociacion.traspasar.