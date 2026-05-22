Cuidá tu corazón mientras descansás: la mejor y la peor posición para dormir según los expertos

La posición elegida para dormir influye de manera directa en el esfuerzo que realiza tu corazón durante las horas de descanso nocturno. Dos reconocidos cardiólogos estadounidenses confirmaron que las pequeñas variaciones posturales modifican el flujo sanguíneo y las fuerzas mecánicas torácicas. Mantener hábitos correctos en la cama funciona como una barrera natural para proteger la salud cardiovascular.

Los especialistas explicaron que, debido a que el órgano cardíaco se orienta levemente hacia el sector izquierdo del tórax, recostarse sobre ese mismo flanco genera una mayor presión interna en sus cavidades. Esta exigencia física suele ser imperceptible para las personas sanas. Sin embargo, representa una incomodidad clínica notoria y perjudicial para aquellos pacientes que ya conviven con un cuadro de insuficiencia cardíaca.

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Por el contrario, los médicos señalan que dormir apoyado sobre el lado derecho del cuerpo beneficia y alivia el retorno venoso. Adoptar esta guía postural disminuye la resistencia circulatoria periférica, permitiendo que las paredes musculares bombeen la sangre con un menor nivel de fatiga. Esta simple elección biomecánica optimiza la oxigenación general del organismo durante las fases del sueño profundo.

¿Por qué dormir boca arriba representa la mayor señal de alarma para el sistema cardiovascular?

Descansar en posición supina o boca arriba es la postura que concentra la mayor cantidad de pruebas científicas de riesgo médico. La cardióloga Catherine Weinberg advirtió que esta alineación facilita el colapso inmediato de las vías aéreas superiores debido al desplazamiento de los tejidos blandos de la garganta. Esto resulta crítico en personas que padecen apnea obstructiva del sueño, generando caídas abruptas de oxígeno.

Una investigación realizada con más de 5.800 participantes demostró que pasar demasiado tiempo boca arriba eleva un 3% los episodios de angina de pecho. La falta de aire constante obliga al sistema nervioso a liberar hormonas del estrés, provocando peligrosos picos de presión arterial a mitad de la noche. Con el tiempo, este cuadro mal controlado deriva en hipertrofia y arritmias graves como la fibrilación auricular.

¿Cuántas horas se deben descansar por noche para evitar eventos coronarios graves?

La duración y la regularidad de los ciclos circadianos importan tanto como la orientación del cuerpo sobre el colchón. La Asociación Americana del Corazón amplió sus criterios científicos y determinó que un adulto necesita descansar de forma estable entre siete y nueve horas diarias. Dormir menos de ese rango temporal incrementa el riesgo de sufrir síndrome cardiometabólico, mientras que excederse de las nueve horas se vincula a accidentes cerebrovasculares.

Menos de 7 horas: Eleva las probabilidades de desarrollar hipertensión arterial, diabetes tipo 2, obesidad y arritmias crónicas por falta de reparación celular.

Eleva las probabilidades de desarrollar hipertensión arterial, diabetes tipo 2, obesidad y arritmias crónicas por falta de reparación celular. Entre 7 y 9 horas: Es el rango biológico óptimo que permite estabilizar el ritmo cardíaco y reparar el desgaste del sistema endotelial.

Es el rango biológico óptimo que permite estabilizar el ritmo cardíaco y reparar el desgaste del sistema endotelial. Más de 9 horas: Se asocia estadísticamente en estudios a largo plazo con una mayor tasa de mortalidad cardiovascular y propensión a infartos.

Se asocia estadísticamente en estudios a largo plazo con una mayor tasa de mortalidad cardiovascular y propensión a infartos. Horarios irregulares: Variar constantemente la hora de acostarse duplica el riesgo de sufrir eventos coronarios graves, sin importar la hora del despertar.

dormir, descansar boca arriba Descansar boca arriba es la posición que más riesgosa resulta para el corazón

Los médicos insisten en que los ronquidos intensos, los dolores de cabeza al despertar y la somnolencia diurna excesiva no deben normalizarse bajo ningún concepto. Estas manifestaciones físicas operan como alertas tempranas de trastornos respiratorios severos que dañan el miocardio en silencio. Diseñar un ambiente oscuro, fresco y con rutinas fijas es la mejor inversión para mantener tus arterias sanas.