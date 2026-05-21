Cómo elegir a Sitio Andino como tu fuente de noticias de Mendoza en Google

Ya podés sumar a Sitio Andino como tu fuente de noticias de confianza en Google.

Google lanzó una nueva funcionalidad que permite elegir cuáles son los medios que querés ver cuando busques noticias . Se llama "Fuentes Preferidas" y está disponible para todos los usuarios de habla hispana desde el 30 de abril de 2026 . En esta nota te explicamos cómo funciona y cómo podés agregar a Sitio Andino a tu lista .

Sumate a los lectores que ya eligieron a Sitio Andino como su fuente de confianza en Google . Con un simple clic nos vas a ver primero cuando busques noticias de Mendoza, la región Cuyo, Argentina y todas las temáticas de tu interés .

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Activar a Sitio Andino entre tus Fuentes Preferidas en Google es un proceso simple y se puede hacer de cuatro maneras:

Los cuatro métodos para elegir a Sitio Andino como fuente preferida en Google.

Por qué elegir Sitio Andino como tu fuente preferida de Google

Elegir a Sitio Andino como fuente preferida en Google es asegurarte información relevante, veraz, cercana y actualizada sobre lo que realmente importa en Mendoza y la región, conducida por un staff de profesionales que combina experiencia y nuevas generaciones de periodistas, enfocados en informar con criterio y rigor.

Con una cobertura diaria de política, economía, policiales, sociedad, deportes, energía, cultura, tecnología y actualidad, el medio se destaca por su enfoque federal, que pone en agenda tanto los temas provinciales como lo que ocurre en cada departamento.

Además, su acceso libre y sin suscripciones permite informarte de forma rápida, sin barreras y desde cualquier dispositivo.

Al sumarlo a tus Fuentes Preferidas, vas a ver primero noticias confiables y de impacto directo en tu vida cotidiana, sin depender del filtro de los grandes medios nacionales.

Sitio Andino Home Elegí a Sitio Andino como tu fuente preferida en Google y accedé a información veraz y actualizada sobre Mendoza y el mundo.

Qué son las Fuentes Preferidas de Google

Las Fuentes Preferidas (Preferred Sources) son una función de Google que permite a los usuarios elegir qué medios quieren ver con mayor frecuencia cuando buscan noticias.

Al marcar un sitio como preferido, el algoritmo le da mayor visibilidad en secciones como “Noticias Destacadas” y en el feed de Discover, además de crear un apartado específico con contenidos de esos medios, en un carrusel denominado "De tus fuentes".

Fue lanzado a fines de 2025 en países de habla inglesa, pero desde el 30 de abril de 2026 está disponible en todos los idiomas soportados por Google Search. El objetivo es ofrecer resultados más personalizados y darle más control al lector sobre su experiencia informativa.

Preguntas frecuentes sobre Fuentes Preferidas

¿Cuántos medios puedo agregar como fuentes preferidas?

Podés sumar varios medios sin límite. Google te permite elegir todas las fuentes que quieras seguir y ajustarlas según tus intereses.

¿Elegir fuentes preferidas bloquea otros sitios?

No. Esta función no elimina otros medios de los resultados. Simplemente le da más visibilidad a los que marcaste como preferidos cuando son relevantes para tu búsqueda.

¿Puedo cambiar o eliminar mis fuentes preferidas?

Sí. En cualquier momento podés agregar o quitar medios desde el panel de preferencias de Google, según lo que quieras ver.

¿Las fuentes preferidas garantizan que siempre voy a ver ese medio primero?

No necesariamente. Google sigue priorizando la relevancia y la actualidad, pero tus medios elegidos tienen más chances de aparecer destacados.