Cada vez que llega el fin de semana, muchos mendocinos salen en busca de propuestas gastronómicas para disfrutar solos o en compañía. El mejor plan para este fin de semana en Mendoza incluye whisky. Por el Día Internacional del Whisky (tercer sábado de mayo), Sitio Andino seleccionó tres lugares ideales para degustar esta tradicional bebida.

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Por un lado aparece The Garnish Bar , ubicado sobre la tradicional avenida Arístides Villanueva. El lugar se destaca por su coctelería de autor, tapeos y una ambientación moderna y elegante, aunque su sello distintivo es su variedad de whisky.

Otra de las opciones recomendadas es Believe Irish Pub , situado sobre avenida Colón, en pleno centro mendocino. Se trata de uno de los pubs irlandeses más conocidos de la provincia, ideal para disfrutar de música, cervezas artesanales, comidas abundantes y una destacada selección de whisky.

Por último, The Williams Casanegra Distillery, ubicada en Las Compuertas, Luján de Cuyo, propone una experiencia diferente para los amantes de los destilados. El espacio ofrece recorridos guiados, degustaciones y actividades vinculadas al proceso de producción, con el whisky como gran protagonista de la experiencia.

Con propuestas diferentes entre sí, estos espacios se consolidan como algunas de las mejores alternativas para disfrutar una salida distinta en Mendoza durante el fin de semana.