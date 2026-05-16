16 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Provincia de Mendoza

Viajar desde la provincia de Mendoza hacia el sur del país, una experiencia riesgosa y lenta

Las deterioradas rutas nacionales 151 y 40, que vinculan la provincia de Mendoza con la Patagonia, dificultan la expansión del turismo y la conexión regional.

Ruta Nacional 151 estado
Por Florencia Martinez del Rio

La Ruta Nacional 151 y la Ruta Nacional 40 son dos vías principales de conexión entre la provincia de Mendoza y la Patagonia, pero se encuentran en muy malas condiciones, representando un problema de seguridad vial y de conectividad regional.

La RN 151 recorre diversas localidades de La Pampa, Neuquén y Río Negro, atravesando zonas turísticas, productivas y mineras, e incluso da acceso a la zona de Vaca Muerta. A su vez, va hacia la “Ruta del Desierto” (RP 20). Quienes transitan por allí deben sortear pozos, deformaciones en la calzada, ripio y circular a velocidades mínimas para evitar accidentes o daños en los vehículos.

Lee además
La provincia negocia con Nación la reparación de rutas intransitables.

Mendoza negocia bonos con Nación para reactivar obras viales paralizadas
Construirán dos nuevos Hogares Modelo para adolescentes en Mendoza

Construirán dos nuevos Hogares Modelo en Mendoza: todos los detalles del proyecto
Ruta Nacional 151
Estado de la Ruta Nacional 151.

Estado de la Ruta Nacional 151.

En tanto, la RN 40 en el sur de la provincia también es eje de los reclamos desde hace años, ya que presenta un marcado estado de deterioro, especialmente en el tramo que va de Bardas Blancas, en Mendoza, a Neuquén. En ambas rutas, dichas condiciones empeoran durante el invierno, debido a la acumulación de nieve y hielo, que dificultan aún más la transitabilidad.

Con este panorama, viajar al sur de la Argentina se volvió cada vez más complejo e inseguro. Las obras paralizadas, la falta de mantenimiento y los riesgos constantes lo convierten en una experiencia complicada y riesgosa.

Ruta 40 sur
Camino de Mendoza a Neuquén. Foto: Noticiero Andino.

Camino de Mendoza a Neuquén. Foto: Noticiero Andino.

Reclamos históricos en el sur

Los reclamos por el estado de la RN 151 son históricos. En los últimos meses, los gobiernos de La Pampa y de Río Negro le solicitaron a la Nación que formalice el traspaso de su control a las provincias para poder intervenirla, tal como ocurrió en Mendoza con diversos tramos de rutas nacionales (7, 40 y 143).

Ruta Nacional 151 mal estado
Ruta Nacional 151.

Ruta Nacional 151.

En el caso de la RN 40, las demandas también son antiguas. El tramo sur no fue transferido a la provincia, por lo que los gobernadores de Mendoza y Neuquén acordaron en una cumbre realizada en febrero pasado trabajar en conjunto para encontrar una solución que permita concluir la obra.

A principios de mes, la Cámara de Comercio de Malargüe planteó la necesidad de intervenir la ruta 40. Asimismo, en noviembre de 2025, durante el Almuerzo de las Fuerzas Vivas en Malargüe, el mandatario Alfredo Cornejo afirmó que esta ruta “es imprescindible para desarrollar el petróleo, la minería y el turismo”.

Temas
Seguí leyendo

¡Nieve en varias zonas de Mendoza! Las mejores postales que deja el frío sábado en la provincia

El mejor plan para este fin de semana en Mendoza incluye whisky

Rige una alerta amarilla por lluvias y nieve este sábado en Mendoza: a qué zonas afecta

Frío extremo y nevadas en Mendoza: las recomendaciones clave para evitar accidentes y cortes

Sitevinitech 2026: Consultores de Servicios exhibió propuestas para el agro y la industria

Gripe en Mendoza: la exigencia de Salud para evitar contagios

Vason Group llevó a Sitevinitech innovación que ya transforma viñedos argentinos

YPF anunció una inversión histórica en Vaca Muerta y Mendoza es una de las beneficiadas

LO QUE SE LEE AHORA
Rectores de universidades nacionales reclamaron en Mendoza por la aplicación de la Ley de Financiamiento

En Mendoza, rectores cruzaron al Gobierno y alertaron por el conflicto contra las universidades públicas

Las Más Leídas

Qué decidieron las autoridades sobre el paso fronterizo para este sábado 16 de mayo.

Pese al frío, reabre el Paso Cristo Redentor: a partir de qué hora se puede cruzar a Chile

Trágico accidente en Luján de Cuyo: un motociclista perdió la vida

Perdió el control de la moto y protagonizó una tragedia fatal en Luján de Cuyo

Alerta por gripe en Mendoza: el firme pedido de Salud para frenar el aumento de casos. video

Gripe en Mendoza: la exigencia de Salud para evitar contagios

Se registraron varias nevadas en Mendoza este sábado 16 de mayo.

¡Nieve en varias zonas de Mendoza! Las mejores postales que deja el frío sábado en la provincia

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 15 de mayo EN VIVO

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 15 de mayo