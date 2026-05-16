Viajar desde la provincia de Mendoza hacia el sur del país, una experiencia riesgosa y lenta

La Ruta Nacional 151 y la Ruta Nacional 40 son dos vías principales de conexión entre la provincia de Mendoza y la Patagonia , pero se encuentran en muy malas condiciones , representando un problema de seguridad vial y de conectividad regional .

La RN 151 recorre diversas localidades de La Pampa, Neuquén y Río Negro , atravesando zonas turísticas, productivas y mineras , e incluso da acceso a la zona de Vaca Muerta . A su vez, va hacia la “Ruta del Desierto” (RP 20) . Quienes transitan por allí deben sortear pozos , deformaciones en la calzada, ripio y circular a velocidades mínimas para evitar accidentes o daños en los vehículos.

En tanto, la RN 40 en el sur de la provincia también es eje de los reclamos desde hace años, ya que presenta un marcado estado de deterioro, especialmente en el tramo que va de Bardas Blancas, en Mendoza, a Neuquén. En ambas rutas, dichas condiciones empeoran durante el invierno, debido a la acumulación de nieve y hielo, que dificultan aún más la transitabilidad.

Con este panorama, viajar al sur de la Argentina se volvió cada vez más complejo e inseguro. Las obras paralizadas, la falta de mantenimiento y los riesgos constantes lo convierten en una experiencia complicada y riesgosa.

Ruta 40 sur Camino de Mendoza a Neuquén. Foto: Noticiero Andino.

Reclamos históricos en el sur

Los reclamos por el estado de la RN 151 son históricos. En los últimos meses, los gobiernos de La Pampa y de Río Negro le solicitaron a la Nación que formalice el traspaso de su control a las provincias para poder intervenirla, tal como ocurrió en Mendoza con diversos tramos de rutas nacionales (7, 40 y 143).

Ruta Nacional 151 mal estado Ruta Nacional 151.

En el caso de la RN 40, las demandas también son antiguas. El tramo sur no fue transferido a la provincia, por lo que los gobernadores de Mendoza y Neuquén acordaron en una cumbre realizada en febrero pasado trabajar en conjunto para encontrar una solución que permita concluir la obra.

A principios de mes, la Cámara de Comercio de Malargüe planteó la necesidad de intervenir la ruta 40. Asimismo, en noviembre de 2025, durante el Almuerzo de las Fuerzas Vivas en Malargüe, el mandatario Alfredo Cornejo afirmó que esta ruta “es imprescindible para desarrollar el petróleo, la minería y el turismo”.