Vason Group presentó innovación enológica y tecnología para bodegas en Sitevinitech

En una nueva edición de Sitevinitech, una de las empresas que mostró sus avances para la industria de la vitivinicultura fue Vason Group , compañía con más de 50 años de trayectoria internacional que mantiene una fuerte presencia en Argentina desde hace dos décadas. La firma, especializada en tecnología, microbiología y soluciones para bodegas y viñedos , destacó su apuesta por el mercado argentino incluso en un contexto desafiante para el sector vitivinícola.

“Hace 20 años que trabajamos en Argentina y es un mercado que me encanta. Somos la única empresa familiar instalada directamente en el país, porque la compañía local pertenece de manera directa al Grupo Vason ”, explicó Enrico Bocca, encargado de Vason Group.

Desde la empresa remarcaron que el objetivo es continuar creciendo y generar nuevas oportunidades junto al sector productivo local. “Estamos atravesando una situación complicada en la actividad vitivinícola , pero desde Vason siguen apoyando a Argentina y apostando al crecimiento”, señaló Gabriel Viamonte, gerente comercial de Vason Group.

Tecnología aplicada a la microbiología y al viñedo

Entre las novedades presentadas en Sitevinitech, Vason Group exhibió equipos de microbiología y productos destinados al manejo de viñedos, enfocados en mejorar la calidad de la uva y optimizar el resultado final en la elaboración de vinos.

“Traemos equipos para microbiología y productos para viñedos que ayudan a la planta a lograr una calidad importante al momento de la cosecha. Fuimos los primeros en introducir este tipo de tecnología en Argentina y eso nos abrió muchas puertas en el mercado”, destacó Viamonte.

La incorporación de estas herramientas permitió captar nuevos clientes y consolidar la expansión de la marca dentro de la industria vitivinícola nacional.

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Enológica Vason: investigación y precisión para la vitivinicultura

Uno de los pilares del grupo es Enológica Vason Spa, empresa familiar especializada en selección de materias primas y formulación de productos para la industria enológica y de bebidas. La compañía trabaja en áreas de biotecnología, clarificantes tradicionales y libres de alérgenos, estabilizantes y conservantes de origen natural, además de brindar servicios integrales para bodegas y empresas del sector.

La firma desarrolla tareas de investigación, análisis químicos y microbiológicos, monitoreo en tiempo real y aplicaciones personalizadas para optimizar procesos industriales. A lo largo de más de cinco décadas, Enológica Vason evolucionó desde la corrección enológica hacia la llamada “enología molecular”, un enfoque innovador basado en el estudio de procesos microscópicos vinculados al vino.

Innovación tecnológica para bodegas

Otra de las unidades destacadas del grupo es JU.CLA.S Srl, la división de ingeniería especializada en tecnologías para bodegas y procesos alimentarios. La empresa nació a fines de los años 80 a partir del desarrollo de un sistema continuo de clarificación de mostos mediante flotación, tecnología que dio origen a su nombre: Juice Clarification Systems.

Actualmente, JU.CLA.S tiene presencia global y se posiciona como referente en tecnologías de bodega, ofreciendo sistemas patentados, soluciones personalizadas y asistencia técnica profesional para empresas del sector de bebidas.

Con innovación, investigación y soporte técnico como ejes principales, Vason Group continúa fortaleciendo su presencia en Argentina y reafirma su apuesta por el desarrollo tecnológico de la industria vitivinícola.