15 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Vitivinicultura

Vason Group presentó innovación enológica y tecnología para bodegas en Sitevinitech

La empresa mostró sus avances en microbiología, tecnología para viñedos y soluciones innovadoras para bodegas, reafirmando su apuesta por la vitivinicultura.

Vason Group presentó innovación enológica y tecnología para bodegas en Sitevinitech

Vason Group presentó innovación enológica y tecnología para bodegas en Sitevinitech

Por Sitio Andino Economía

En una nueva edición de Sitevinitech, una de las empresas que mostró sus avances para la industria de la vitivinicultura fue Vason Group, compañía con más de 50 años de trayectoria internacional que mantiene una fuerte presencia en Argentina desde hace dos décadas. La firma, especializada en tecnología, microbiología y soluciones para bodegas y viñedos, destacó su apuesta por el mercado argentino incluso en un contexto desafiante para el sector vitivinícola.

“Hace 20 años que trabajamos en Argentina y es un mercado que me encanta. Somos la única empresa familiar instalada directamente en el país, porque la compañía local pertenece de manera directa al Grupo Vason”, explicó Enrico Bocca, encargado de Vason Group.

Lee además
Consultores de Servicios participó de Sitevinitech y presentó sus soluciones para el sector agroindustrial

Sitevinitech 2026: Consultores de Servicios exhibió propuestas para el agro y la industria
Referentes del vino analizaron cómo superar la crisis de la vitivinicultura, en la Sitevinitech 2026

Los principales problemas que frenan al vino argentino, según referentes de bodegas y economistas

Desde la empresa remarcaron que el objetivo es continuar creciendo y generar nuevas oportunidades junto al sector productivo local. “Estamos atravesando una situación complicada en la actividad vitivinícola, pero desde Vason siguen apoyando a Argentina y apostando al crecimiento”, señaló Gabriel Viamonte, gerente comercial de Vason Group.

Tecnología aplicada a la microbiología y al viñedo

Entre las novedades presentadas en Sitevinitech, Vason Group exhibió equipos de microbiología y productos destinados al manejo de viñedos, enfocados en mejorar la calidad de la uva y optimizar el resultado final en la elaboración de vinos.

“Traemos equipos para microbiología y productos para viñedos que ayudan a la planta a lograr una calidad importante al momento de la cosecha. Fuimos los primeros en introducir este tipo de tecnología en Argentina y eso nos abrió muchas puertas en el mercado”, destacó Viamonte.

La incorporación de estas herramientas permitió captar nuevos clientes y consolidar la expansión de la marca dentro de la industria vitivinícola nacional.

NAGdvsdvdvvvbcxzbavbN4748

Enológica Vason: investigación y precisión para la vitivinicultura

Uno de los pilares del grupo es Enológica Vason Spa, empresa familiar especializada en selección de materias primas y formulación de productos para la industria enológica y de bebidas. La compañía trabaja en áreas de biotecnología, clarificantes tradicionales y libres de alérgenos, estabilizantes y conservantes de origen natural, además de brindar servicios integrales para bodegas y empresas del sector.

La firma desarrolla tareas de investigación, análisis químicos y microbiológicos, monitoreo en tiempo real y aplicaciones personalizadas para optimizar procesos industriales. A lo largo de más de cinco décadas, Enológica Vason evolucionó desde la corrección enológica hacia la llamada “enología molecular”, un enfoque innovador basado en el estudio de procesos microscópicos vinculados al vino.

Innovación tecnológica para bodegas

Otra de las unidades destacadas del grupo es JU.CLA.S Srl, la división de ingeniería especializada en tecnologías para bodegas y procesos alimentarios. La empresa nació a fines de los años 80 a partir del desarrollo de un sistema continuo de clarificación de mostos mediante flotación, tecnología que dio origen a su nombre: Juice Clarification Systems.

Actualmente, JU.CLA.S tiene presencia global y se posiciona como referente en tecnologías de bodega, ofreciendo sistemas patentados, soluciones personalizadas y asistencia técnica profesional para empresas del sector de bebidas.

Con innovación, investigación y soporte técnico como ejes principales, Vason Group continúa fortaleciendo su presencia en Argentina y reafirma su apuesta por el desarrollo tecnológico de la industria vitivinícola.

Temas
Seguí leyendo

El gran desafío del vino: menos alcohol, consumidores exigentes y experiencias únicas

Tecnología, ahorro y monitoreo remoto: la apuesta de New Holland para modernizar la cosecha vitivinícola

Mendoza reúne al mundo vitivinícola en Sitevinitech 2026 con foco en tecnología y productividad

En un evento exclusivo, New Holland mostró las nuevas maquinarias que estarán en Sitevinitech 2026

El vino que nació en Francia y Mendoza lo convirtió en una joya escondida

El vino argentino entra en ebullición: amparos, grieta política y fuerte pelea en redes

La COVIAR contra las cuerdas y Bodegas de Argentina celebra

El Gobierno liquida el PEVI y estalla el conflicto con Coviar

LO QUE SE LEE AHORA
Becas Progresar 2026: Capital Humano aprueba solicitudes del nivel obligatorio

Capital Humano inicia aprobación de Becas Progresar: todo lo que debés hacer

Las Más Leídas

El Paso Internacional Los Libertadores.

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: desde cuándo y por qué

Nieve: el fenómeno que todos esperan podría volver este fin de semana a Mendoza.

Sábado "polar" en Mendoza: frío, viento sur y una posibilidad que ilusiona a muchos

Susto en Maipú por el incendio en un salón de eventos.

Importantes daños tras una explosión e incendio en un salón de fiestas de Maipú

Día Nacional del Docente Universitario: por qué se celebra hoy, 15 de mayo

¿Por qué hoy es el Día Nacional del Docente Universitario? El hecho histórico que marcó esta fecha

Grave incendio en una casa de Guaymallén. 

Héroes: bomberos rescataron a una familia de un incendio en Guaymallén