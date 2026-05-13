13 de mayo de 2026
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Vitivinicultura

New Holland presentó la cosechadora Braud 9070L, el nuevo modelo diseñado para la vitivinicultura

La marca de Estados Unidos participa de la feria vitivinícola Sitevinitech 2026 y mostró la nueva tecnología para mejorar el rendimiento del campo.

New Holland presentó la cosechadora Braud 9070L, el nuevo modelo diseñado para la vitivinicultura

New Holland presentó la cosechadora Braud 9070L, el nuevo modelo diseñado para la vitivinicultura

Medios Andinos
 Por Sofía Pons

Comenzó la feria vitivinícola más grande de Latinoamérica, Sitevinitech 2026, y New Holland presentó su nuevo desarrollo destinado a la industria de la vitivinicultura. Se trata de la cosechadora Braud 9070L, creada para optimizar los costos, con asistencia de tecnología especializada y mejorar los tiempos.

La vendimiadora de la marca estadounidense se destaca "por su versatilidad, la nueva tecnología, la telemetría o la conectividad que tiene, y en particular por la necesidad de mejorar los rendimientos del productor que hoy está buscando maximizar los rendimientos del campo vitivinícola", contó el gerente de Marketing de New Holland Argentina, Federico Arroyo.

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New Holland muestra su tecnología de vanguardia en la feria Sitevinitech 2026.

New Holland muestra su tecnología de vanguardia en la feria Sitevinitech 2026.

Si bien la máquina está pensada para la industria de la vitivinicultura, también están disponibles sus modelos adaptados para otro tipo de frutales y olivos. Desde la empresa destacaron que la nueva vendimiadora se puede utilizar para:

  • Cosecha especializada,
  • Agricultura de precisión,
  • Clasificación,
  • Protección de cultivos, y
  • Corte y preparación.

Además, el nuevo modelo fue desarrollado para un menor consumo de combustible, incluye un sistema de gestión inteligente y conectividad digital por telemetría para medir el trabajo de la cosechadora y desde la Central de Inteligencia realizan un monitoreo remoto para prevenir inconvenientes y optimizar los tiempos de trabajo. La Braud 9070L también permite crear un mapa digital del campo y planificar las tareas.

New Holland Sitevinitech 2026
En la Sitevinitech 2026 se pueden encontrar los últimos desarrollos para la vitivinicultura.

En la Sitevinitech 2026 se pueden encontrar los últimos desarrollos para la vitivinicultura.

La modernización del campo y la situación económica

El Gerente de Marketing de la empresa expresó que actualmente el mercado de maquinarias para el campo es competitivo. "Seguimos muy de cerca cómo va evolucionando y en particular entendemos que el comercio de tractores ha incrementado su volumen de patentamientos en los últimos meses y eso representa, para nosotros, un desafío y una visión un poco más optimista", indicó.

Arroyo, además, comentó que la provincia de Mendoza es una buena unidad de negocios dado que al desarrollar la vitivinicultura, tiene sus particularidades específicas que en otras regiones no se encuentran.

"New Holland hoy representa confianza por el tipo de producto versátil, duradero, confiable y competitivo, pero también porque es una marca que está en todo momento, desde la compra de la máquina hasta que el productor decide cambiarla", expresó.

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