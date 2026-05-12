12 de mayo de 2026
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Vitivinicultura

New Holland presentará su tecnología de vanguardia para la vitivinicultura en Sitevinitech 2026

La marca de maquinaría para el campo brindó un adelanto sobre su participación en la feria vitivinícola y agrícola. Los detalles.

New Holland presentará su tecnología de vanguardia para la vitivinicultura en Sitevinitech
New Holland presentará su tecnología de vanguardia para la vitivinicultura en Sitevinitech Daniel Cano
 Por Sofía Pons

En un evento exclusivo, New Holland brindó un anticipo de su participación en la feria de la industria agrícola y de la vitivinicultura de Latinoamérica, Sitevinitech 2026. Espacio Lodo fue el escenario del encuentro que congregó a representantes de la marca de maquinaría para el campo y clientes de la provincia de Mendoza.

"Para nosotros esta feria es muy importante por la trayectoria que tenemos en el mercado vitivinícola. Principalmente porque no solamente tenemos soluciones de tractores pensados para el productor, sino también porque tenemos una de las cosechadoras más importantes del mundo a nivel de desarrollo y tecnología, que es la Braud 9070L, que es la que se está presentando en este evento y en particular en la Sitevinitech", contó el gerente de Marketing de New Holland Argentina, Federico Arroyo.

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New Holland Espacio lodo Sitevinitech Federico Arroyo
Federico Arroyo, gerente de Marketing de New Holland Argentina.

Federico Arroyo, gerente de Marketing de New Holland Argentina.

La nueva cosechadora de la marca estadounidense se destaca "por su versatilidad, la nueva tecnología, la telemetría o la conectividad que tiene, y en particular por la necesidad de mejorar los rendimientos del productor que hoy está buscando maximizar los rendimientos del campo vitivinícola".

New Holland ya se ha presentado en la feria vitivinícola y este año renueva la apuesta. "Siempre destacamos por tener uno de los stands más llamativos o centrales del evento. Por supuesto, presentamos toda la tecnología, porque además de mostrar los productos, tenemos las soluciones de posventa que incluyen la central de inteligencia con todo el monitoreo de productos en tiempo real, que se hace desde el concesionario acá en Mendoza y también desde la fábrica en Ferreyra, Córdoba", contó Arroyo.

New Holland Espacio lodo Sitevinitech
Los representantes de New Holland Argentina brindaron detalles sobre los nuevos desarrollos tecnológicos.

Los representantes de New Holland Argentina brindaron detalles sobre los nuevos desarrollos tecnológicos.

New Holland en Sitevinitech 2026: qué podrán conocer los productores

La feria Sitevinitech 2026 comienza este martes y se desarrollará hasta el jueves 14 de mayo, de 13 a 20 horas, en el Complejo de las Naves en la Ciudad de Mendoza. Entre los principales protagonistas del stand de New Holland estarán la renovada vendimiadora Braud 9070L y el tractor TD4F, dos equipos diseñados para responder a las necesidades de los productores vitivinícolas. Además, la marca exhibirá los tractores TT4, TK4 y TT3.50, ampliando su propuesta para distintas aplicaciones y escalas de trabajo.

"Mostraremos toda la tecnología asociada a los servicios que se hacen adicionalmente de posventa, por ejemplo, las capacitaciones que nosotros tenemos de nuestros productos que se realizan con simuladores de realidad virtual, que también van a estar en la feria", adelantó el Gerente de Marketing.

New Holland Espacio lodo Sitevinitech
Braud 9070L, el modelo pensado para la vitivinicultura.

Braud 9070L, el modelo pensado para la vitivinicultura.

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