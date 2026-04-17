Mendoza reúne a la industria del vino en Sitevinitech 2026 con foco en innovación

Del 12 al 14 de mayo, el complejo Las Naves de la Ciudad de Mendoza volverá a concentrar a los principales actores de la industria vitivinícola con la Sitevinitech 2026 . En un contexto internacional y nacional atravesado por la retracción del consumo , la realización del evento adquiere una dimensión que supera lo meramente ferial y se transforma en un espacio de articulación para enfrentar los desafíos estructurales del sector .

La convocatoria, que ya habilitó sus acreditaciones sin cargo a través de su sitio oficial, llega precedida de indicadores que anticipan una edición de alto impacto. A un mes de su apertura, la feria presenta la totalidad de sus espacios comercializados, con la participación prevista de más de 150 expositores y marcas , y una afluencia estimada superior a los 10.000 visitantes . La superficie expositiva , que supera los 8.000 metros cuadrados , dará lugar a una oferta diversa que combina tecnología, servicios y soluciones orientadas a la producción vitivinícola.

Uno de los rasgos distintivos de esta edición es la renovación de su propuesta . Cerca del 30% de los expositores participarán por primera vez, reflejando el dinamismo del entramado empresarial de la industria y la constante aparición de innovaciones aplicadas al sector. Este recambio amplía la base de actores y redefine el perfil de la feria, incorporando nuevas perspectivas vinculadas a la eficiencia productiva y la gestión .

El director general del evento, Arturo Yaciófano , subrayó durante la presentación oficial que la llegada de nuevas empresas, tanto nacionales como internacionales, permitió completar la totalidad de los espacios disponibles, consolidando el interés que despierta la feria en distintos segmentos de la cadena de valor .

En relación con el contexto global, Yaciófano reconoció que la vitivinicultura atraviesa una coyuntura compleja, marcada por la caída del consumo a nivel internacional. Frente a este escenario, sostuvo que la feria busca ofrecer herramientas concretas para mejorar la competitividad, a partir de la incorporación de tecnologías, la optimización de procesos y la difusión de conocimientos orientados a la gestión.

Sitevinitech 6 La industria vi vitivinícola tendrá su encuentro en mayo en Mendoza

Agenda técnica y de negocios

La agenda de Sitevinitech 2026 se estructurará en torno a estos ejes. Durante las tres jornadas se desarrollarán rondas de negocios internacionales, un ciclo de conferencias y charlas técnicas, talleres especializados en gestión vitivinícola y demostraciones de tecnologías aplicadas. A ello se sumará un esquema de transmisión en streaming con referentes de la industria, ampliando el alcance de los contenidos más allá del ámbito presencial.

Innovación y tecnología aplicada

En términos tecnológicos, la feria pondrá el foco en herramientas vinculadas a la digitalización y la agricultura de precisión. Entre las innovaciones que se presentarán se incluyen sistemas de monitoreo mediante drones, software para el análisis integral de fincas, maquinaria de última generación y soluciones de pulverización orientadas a mejorar la eficiencia y reducir costos operativos. Estas propuestas responden a una demanda creciente por parte de los productores, en un contexto en el que la rentabilidad exige una mayor racionalización de los recursos.

En articulación con entidades como ADEN y Bodegas de Argentina, se desarrollarán espacios orientados a la capacitación en gestión empresarial y marketing vitivinícola. La iniciativa apunta a fortalecer capacidades en áreas que, en los últimos años, han ganado centralidad en la competitividad del sector, especialmente en lo relativo a la inserción en mercados internacionales.

Proyección regional e internacional

La edición 2026 contará con la presencia de delegaciones y visitantes internacionales provenientes de distintos países de la región, entre ellos Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y México. Esta participación refuerza el posicionamiento de Mendoza como un nodo de referencia en el hemisferio sur para la industria del vino.

Yaciófano destacó que no existe en América Latina otro evento de características similares, tanto por su escala como por la diversidad de su oferta. Subrayó además que la feria no se limita a la exhibición de maquinaria, sino que también funciona como una plataforma de exportación de conocimiento, abarcando áreas como la enología, el diseño y el marketing, cuya demanda internacional se mantiene en expansión.