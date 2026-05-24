Exportaciones récord y enfermedad holandesa: las señales de alarma para la industria argentina

En abril de 2026, Argentina batió su récord histórico de exportaciones mensuales . El INDEC registró ventas externas por 8.914 millones de dólares , un salto interanual de 33,6% sustentado tanto en mayor volumen (las cantidades exportadas crecieron 20,6% ) como en precios internacionales favorables, que avanzaron 10,8% . Las importaciones cayeron 4,0% y se ubicaron en 6.204 millones de dólares .

El resultado fue un superávit comercial de 2.711 millones de dólares , el más elevado de la historia para un mes de abril y el vigésimo noveno saldo positivo consecutivo. El ministro de Economía, Luis Caputo , celebró los números en sus redes sociales. La lectura técnica, en cambio, exige desagregar el dato antes de adelantar conclusiones sobre la actualidad del comercio exterior del país.

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El crecimiento exportador no fue homogéneo ni, mucho menos, neutral en términos estructurales. El rubro Combustibles y Energía encabezó el avance con un salto de 85,9% interanual , impulsado por petróleo crudo y carburantes, con cantidades que se expandieron 53,2% . El petróleo crudo se consolidó como el segundo bien más exportado del país, detrás únicamente del maíz.

Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) crecieron 43,3% , pero su dinamismo estuvo traccionado por metales preciosos, oro incluido, material de transporte terrestre y productos químicos. Los Productos Primarios avanzaron 25% y las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) , 14,1% .

La distribución geográfica acompaña los números; Neuquén exportó 931 millones de dólares en el mes, con el 98% concentrado en gas y petróleo. La Patagonia en su conjunto explicó 1.750 millones del total exportado, con 62,7% correspondiente a hidrocarburos.

El 60,2% de las exportaciones totales se concentró en apenas diez posiciones arancelarias: maíz en grano, aceite crudo de petróleo, harina y pellets de soja, vehículos de carga, aceite de soja, oro, trigo, carne bovina, aceite de girasol y carbonato de litio. La concentración en commodities primarios o de escaso procesamiento no es un fenómeno coyuntural: es estructural.

image La exportación de litio, uno de los commodities que se dispararon

La enfermedad holandesa

Esa estructura tiene nombre en la literatura económica del desarrollo. Se denomina enfermedad holandesa (Dutch Disease) en referencia al proceso que atravesó Países Bajos tras el descubrimiento de gas natural en el Mar del Norte en los años sesenta. La entrada masiva de divisas por exportaciones primarias apreció el Florín, encareció los costos industriales en dólares y precipitó la contracción manufacturera. El superávit comercial convivió con la destrucción del tejido industrial.

La señal que los datos de importación no disimulan

Mientras las exportaciones baten récords, el perfil importador expone el estado real del aparato productivo. Las importaciones de bienes de capital cayeron 5,9% en valor, con cantidades que retrocedieron 10,2%. Las compras de piezas y accesorios para bienes de capital, indicador directo de la actividad industrial y productiva, se desplomaron 17,4%, con una contracción de 22,8% en volumen. Los bienes intermedios apenas crecieron por efecto de precios: las cantidades importadas bajaron 0,9%.

La tendencia se reflejó también en el comercio bilateral con Brasil, principal proveedor industrial de Argentina, cuyas exportaciones hacia el país retrocedieron 17,9% por menores ventas de insumos y autopartes. Una economía en expansión productiva genuina importa más máquinas, más repuestos, más insumos. Una economía que comprime esas compras mientras exporta más commodities está describiendo una trayectoria de especialización regresiva: el superávit no surge de mayor eficiencia industrial, sino de la contracción de la demanda de insumos para la producción.

En sentido inverso, las importaciones realizadas mediante servicios postales y courier registraron un crecimiento interanual de 126,2%, el de mayor expansión relativa entre todos los segmentos importadores. El fenómeno está directamente asociado a la flexibilización comercial y al atraso cambiario, que abarata bienes de consumo importados frente a la producción local. Electrónica, indumentaria y pequeños electrodomésticos son los rubros más afectados.

El contrafactual que la política no construyó

La comparación histórica viene a cuento y necesidad de utilizar las experiencias como hoja de ruta. Noruega, ante el boom petrolero del Mar del Norte, creó un fondo soberano para esterilizar los petrodólares, evitar la apreciación cambiaria y sostener la competitividad industrial. Ese fondo supera hoy 1,7 billones de dólares y el país conservó su base manufacturera y tecnológica.

El Reino Unido bajo Margaret Thatcher siguió el camino inverso: los petrodólares apreciaron la libra, devastaron la industria del norte y de las Tierras Medias, y generaron una desindustrialización estructural cuyos efectos persisten.

Argentina exporta petróleo crudo pero no nafta o polietileno, litio pero no baterías, cobre pero no cables o material médico, maíz, soja y trigo, pero no proteína animal procesada con un valor FOB cinco veces superior o fideos y galletas. La brecha entre lo que se exporta y lo que podría exportarse con una etapa adicional de procesamiento industrial es la medida exacta de la política industrial que no existe y que este modelo no parece dispuesto a promocionar.

Es más, los anuncios presidenciales de las últimas horas reafirman que el camino es la primarización.

Concentración y estancamiento exportador

El dato lo confirman las cifras de largo plazo. Son 9.200 las empresas que exportan en el país, una cifra que no se modifica desde 2015. Argentina registra 199 firmas exportadoras por millón de habitantes, una proporción inferior al promedio de los cincuenta países menos desarrollados del mundo y por debajo de Chile, Perú y Uruguay en la región.

La concentración es el reverso de esa parálisis: cinco productos explican el 59% del valor exportado total.

Un récord que también merece discusión

El récord exportador de abril de 2026 merece registro. La enfermedad holandesa también merece debate. Los términos del intercambio dependen de precios internacionales que Argentina no controla, mientras que la política industrial es una variable que un país puede decidir.

Un país que exporta más mientras invierte menos en su capacidad productiva no está creciendo: está liquidando su futuro a precio de materias primas.