Javier Milei anunció baja de retenciones al trigo, cebada y soja hasta 2028

El presidente Javier Milei anunció este jueves la baja del impuesto a las exportaciones para el trigo, la cebada y la soja hasta el 2028, y también retenciones cero a la industria automotriz, petroquímica y maquinarias por un año.

En el caso del trigo y la cebada, la alícuota de retenciones pasará "del 7,5% al 5,5% a partir de junio" de este año, detalló el jefe de Estado al encabezar el acto por el 172º aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires .

"A partir de enero de 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar (las retenciones a la soja) entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta al año 2028 si nosotros reelegimos", precisó.

"No solamente vamos a bajar retenciones al sector agropecuario . También le vamos a bajar a la industria a partir de julio 2026 hasta junio 2027; a la automotriz, a la petroquímica y maquinarias vamos a ir a cero", anunció.

Embed - Discurso del Presidente Milei en el 172º aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Nueva medida económica del gobierno nacional

En este sentido, afirmó que desde el Gobierno seguirán "bajando retenciones" y "achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde". "Que se achique el Estado y se agrande el mercado para que podamos tener más prosperidad", indicó.

El presidente volvió a sostener que "los impuestos son un robo" y que "nadie los paga por gusto". "Entonces nuestra misión es achicar al Estado para bajar impuestos", declamó. Advirtió que para hacerlo "de manera sostenible necesitamos equilibrio fiscal y crecimiento económico".

El equilibrio fiscal ya lo tenemos y lo vamos a sostener hasta las últimas consecuencias. El crecimiento lo estamos construyendo y fue deliberadamente saboteado. El equilibrio fiscal ya lo tenemos y lo vamos a sostener hasta las últimas consecuencias. El crecimiento lo estamos construyendo y fue deliberadamente saboteado.

"En medio de un programa que funcionaba con una economía que venía creciendo al 7% mensual y la inflación cayendo 1,5% mensual, la oposición nos tiró 40 leyes para romper el equilibrio fiscal. Generó pánico y provocó una dolarización del 50% de los pesos que circulan en nuestra economía", repasó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RespOficial_Arg/status/2057603732901081428&partner=&hide_thread=false El Presidente @JMilei anuncia la baja de retenciones al trigo, la cebada y la soja, extiende el recorte a la industria automotriz, petroquímica y maquinaria, y reafirma que el Estado se achica para que los argentinos recuperen lo que siempre les perteneció: “En este momento les… pic.twitter.com/AQ4rOP6TfK — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) May 21, 2026

En ese sentido, denunció que la oposición ejecutó un intento de "golpe de Estado" durante el año pasado. "Básicamente lo que ocurrió es que ese intento de golpe de Estado coordinado entre la política con siete pedidos de juicio político, con intentos de descontrol en la calle, más algunos que se resisten al cambio y quieren mantener el statu quo que hundió a los argentinos de bien con la complicidad de los medios", evaluó.

Según Milei, "el tamaño del ataque" recibido "equivale a 70 mil millones dólares". "Jamás en la vida se vio un ataque de semejante magnitud y jamás pudo la Argentina resistir como resistido gracias a este maravilloso modelo que diseño Toto Caputo", destacó.

En otro orden, el mandatario dijo que "es imperdonable lo que le hicieron al campo durante décadas" y denunció "un modelo sistemático de expoliación del campo para financiar al Estado, a los amigos de la política y a sus clientes".