Vendimia 2026: cayó 8% la cosecha de uva, pero destacan una calidad excepcional

La cosecha de la vendimia 2026 cerró con un total de 18.391.299 quintales de uva , un 8% menos que el ciclo anterior. El dato fue oficializado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura. La caída en el volumen no opacó el balance general: los especialistas del sector coincidieron en que la calidad de la fruta fue excepcional , con condiciones ideales para elaborar vinos de alta gama .

La diferencia entre lo estimado por los técnicos del INV y lo efectivamente cosechado fue de apenas un 2% negativo en Mendoza y de prácticamente cero en San Juan, una precisión que el propio organismo destacó en la comunicación oficial.

"Este preciso trabajo de estimación de la producción de uva permite a todos los sectores tomar decisiones pertinentes para enfrentar el proceso de elaboración y, en definitiva, dotar de mayor eficiencia y calidad a toda la cadena de valor productiva", señalaron desde el INV.

Estadísticas en tiempo real

En lo que parece una respuesta escrita a las criticas por el manejo estadístico del INV durante esta cosecha en la comunicación oficial el instituto destaca que este año fue puesto en marcha el sistema estadístico de cosecha con actualización diaria, desarrollado íntegramente por el equipo del organismo. La herramienta permite a los inscriptos en el organismo (viñateros, bodegueros y otros actores del sector) acceder a un tablero de control con indicadores actualizados y gráficos de evolución de la cosecha, desglosados por zona geográfica y variedad de uva.

Desde el organismo señalaron que muy pocos países cuentan con un sistema de información con ese nivel de detalle y en tiempo real. El nuevo servicio se complementa con los tradicionales Partes Semanales de Cosecha, que el INV mantiene disponibles en su sitio web de acceso público.

Esas publicaciones ofrecen el acumulado semanal por delegación regional, con datos por variedad y un comparativo histórico de diez años, garantizando transparencia para el sector y para la ciudadanía en general.

image La cosecha 2026 resultó menor pero de excelente calidad

Una vendimia para recordar

Más allá de los números, la dimensión cualitativa de la cosecha 2026 también fue destacada por el INV. Durante la temporada, la Dirección de Estudios y Desarrollo Vitivinícola realizó más de 900 microvinificaciones con uvas de distintas zonas productoras del país, una cifra que supera en más del 70% las realizadas durante la vendimia 2025.

Los profesionales del organismo calificaron la sanidad de la uva y la calidad general de la vendimia como excelentes. El punto más destacado fue la muy buena madurez polifenólica alcanzada, un indicador que mide el desarrollo de los compuestos responsables del color, la estructura tánica y la complejidad aromática en los vinos tintos, y que resulta clave para elaborar vinos de alta calidad.

La relación entre menor volumen y mejor calidad no es nueva. En muchas temporadas anteriores, rendimientos más bajos por hectárea han venido acompañados de frutos más concentrados y expresivos. La vendimia 2026 parece confirmar esa tendencia: los números dicen menos, pero los técnicos anticipan mejores vinos.