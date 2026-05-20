El Black Week de los supermercados mayoristas sigue en Mendoza: hasta cuándo habrá descuentos

El Black Week de los supermercados mayorista sigue en Mendoza: hasta cuándo habrá descuentos y cuotas

Los supermercados mayoristas comenzaron este lunes el Black Week , una semana de descuentos en productos esenciales que, en algunos casos, alcanzan el 40%. En Mendoza, varias cadenas se sumaron a la iniciativa en un contexto donde el consumo todavía no logra repuntar debido al golpe que sufrió el poder adquisitivo .

Entre las cadenas de Mendoza que participan se encuentran Oscar David Mayorista, Basualdo, Buj Mayorista, Casa Segal, La Yunta y Makro . En principio, las promociones se extenderán hasta el domingo 24 de mayo.

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Oscar David adelantó que los descuentos se extenderán hasta el 30 de mayo.

Sin embargo, Rubén David -gerente de Oscar David- explicó que, en su caso, los descuentos se mantendrán hasta el 30 de mayo con el objetivo de renovar stock con rebajas reales y, además, darle margen a quienes cobran más cerca de fin de mes para que puedan aprovechar las ofertas con esos ingresos.

Un consumo todavía apagado en los mayoristas

Tal como informó Sitio Andino, el consumo mayorista cayó 8,8% y desde el sector manifestaron preocupación por la suba de precios -principalmente en carnes, aceites y harinas- pese a una demanda más retraída. En ese escenario, el Black Week aparece como una alternativa para intentar estimular las ventas.

“Vamos a intentar acordar con empresas los productos para amortiguar la inflación que venimos acumulando que, por una cosa u otra, no la podemos terminar de bajar”, expresó Rubén David en diálogo con Aconcagua Radio. En ese sentido, remarcó que la intención es ofrecer una rebaja real sobre el precio original que figura en góndola.

Asimismo, señaló que hoy el cliente está mucho más enfocado en encontrar ofertas y una buena relación entre precio y calidad. Se trata de un consumidor más cuidadoso y atento al momento de decidir qué compra, en un contexto donde los salarios están ajustados.

Sin “aluvión” de chilenos ni mendocinos stockeados

David también expresó su preocupación por la pérdida de clientes que registraron en el último tiempo. Según explicó, hace algunos años los mayoristas recibían un importante flujo de compradores provenientes de Chile que cruzaban la cordillera para stockearse. Lo mismo ocurría con muchos mendocinos.

10 de Junio de 2025, Oscar David, supermercados, compras, precios, valor canasta familiar, consumo, gasto mensual, aumento, inflación, carrito La pérdida del poder adquisitivo repercute en las decisiones de compra. Foto: Cristian Lozano

“Supimos tener aluviones de chilenos que se llevaban todo, después mendocinos stockeándose”, describió. Y agregó: “Hoy estamos en un momento distinto: no tenemos ni a los chilenos ni a los mendocinos que se stockeen”.

El gerente entiende que actualmente el cliente es mucho más racional en sus decisiones de compra, ya que gran parte de los ingresos se destinan al pago de servicios y otros gastos fijos.

Cuotas, tarjetas y descuentos en distintos rubros

Por último, el referente enumeró algunos de los productos que forman parte de las promociones: “alimentos, productos de perfumería, de limpieza y electrodomésticos”.

También destacó que existe la posibilidad de comprar electrodomésticos en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas. Es decir, durante el Black Week no sólo se podrá pagar con efectivo, transferencia o billeteras virtuales, sino también con tarjetas de crédito.