20 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Droga

Dos mujeres vendían droga por redes sociales y fueron detenidas en un operativo de la Policía Federal en Maipú

Ambas mujeres, madre e hija, comercializaban marihuana a través de Facebook Marketplace. Efectivos de la Policía Federal secuestraron más de 15 kilos de droga.

Las detenidas quedaron a disposición de la Justicia Federal, acusadas de infringir la Ley de Estupefacientes.

Las detenidas quedaron a disposición de la Justicia Federal, acusadas de infringir la Ley de Estupefacientes.

Foto: Prensa PFA Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

En el marco de una investigación vinculada al narcotráfico y al comercio ilegal de droga mediante redes sociales, efectivos de la Policía Federal Argentina realizaron un operativo en el departamento de Maipú. El resultado fue la detención de dos mujeres y el secuestro de más de 15 kilogramos de marihuana.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), bajo lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, en una causa orientada a combatir el narcomenudeo y la comercialización de drogas en plataformas digitales.

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Cómo comenzó la investigación

La causa tuvo su origen en diciembre del año pasado, luego de que el Centro de Sinergia Cibernética de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (CS5) emitiera un informe dirigido a la División Unidad Operativa Federal Mendoza.

Según detallaron fuentes de la investigación, el reporte advertía sobre la existencia de un perfil de Facebook que utilizaba la plataforma Marketplace para ofrecer distintas sustancias estupefacientes en la zona de Maipú.

droga, policía federal
El resultado fue la detención de dos mujeres y el secuestro de más de 15 kilogramos de marihuana.

El resultado fue la detención de dos mujeres y el secuestro de más de 15 kilogramos de marihuana.

A partir de esa información, y bajo directivas de la Unidad Fiscal Mendoza – Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos, a cargo del fiscal Daniel Rodríguez Infante, los investigadores iniciaron tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento.

Vendían droga a través de redes sociales

Con el avance de las pesquisas, los efectivos lograron comprobar la existencia del perfil investigado y constataron que las publicaciones estaban orientadas a la venta de droga al menudeo.

Además, mediante técnicas especiales de investigación, se identificó a las dos mujeres sospechadas de administrar la cuenta y se detectó el domicilio desde donde presuntamente operaban. La vivienda estaba ubicada sobre calle Bandera de los Andes al 2600, en Maipú.

Allanamiento y secuestro de droga

Con las pruebas reunidas durante la investigación, el Juzgado Federal de Garantías N°1, a cargo del juez Marcelo Garnica, ordenó el allanamiento de la propiedad. Durante el procedimiento, los agentes federales detuvieron a las sospechosas, quienes serían madre e hija, ambas mayores de edad y de nacionalidad argentina.

En el lugar también se secuestraron:

  • Más de 15 kilos de marihuana
  • Elementos utilizados para el fraccionamiento de droga
  • Dos balanzas de precisión
  • Dinero en efectivo
  • Dos teléfonos celulares
  • Distintos elementos considerados de interés para la causa

Las detenidas quedaron a disposición de la Justicia Federal, acusadas de infringir la Ley de Estupefacientes.

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