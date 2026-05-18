18 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén: importante secuestro de droga y dinero

Efectivos de la Policía de Mendoza concretaron un importante secuestro de droga y dinero durante un procedimiento en Guaymallén.

Parte del secuestro durante el procedimiento en Guaymallén.

Parte del secuestro durante el procedimiento en Guaymallén.

 Por Pablo Segura

Un importante operativo antidrogas realizado en Guaymallén permitió a efectivos de la Unidad de Acción Preventiva, dependientes de la Policía de Mendoza, secuestrar más de 300 gramos de cocaína, más de un millón de pesos en efectivo y diversos elementos utilizados para la comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se concretó en calle Corrientes, en el marco de una investigación vinculada al narcomenudeo y fue encabezado por personal policial especializado en la lucha contra la venta ilegal de droga.

Lee además
Grave accidente vial con un motociclista herido y una camioneta fugada. 

Choque y fuga en Guaymallén: un motociclista quedó internado
Las fuentes consultadas detallaron que Pérez Álvarez presentaba al menos seis impactos de arma de fuego

Cómo avanza la investigación sobre el brutal crimen en Guaymallén

Según informaron oficialmente desde el Ministerio de Seguridad, los efectivos realizaron allanamientos en distintos domicilios del departamento, donde lograron desactivar un presunto punto de venta de cocaína.

Cómo fue el operativo anti droga en Guaymallén

Durante el operativo, los investigadores encontraron más de 300 gramos de cocaína compactada y fraccionada lista para su comercialización.

cocaina droga secuestr
Más de 300 gramos fueron incautados por efectivos de la Policía de Mendoza en Guaymallén.

Más de 300 gramos fueron incautados por efectivos de la Policía de Mendoza en Guaymallén.

Además, secuestraron más de un millón de pesos en efectivo, teléfonos celulares y balanzas de precisión, elementos considerados clave para la causa judicial.

Fuentes policiales indicaron que el procedimiento fue el resultado de tareas investigativas previas y seguimientos realizados durante varios días. La información recolectada permitió avanzar con las medidas judiciales y concretar los allanamientos que terminaron con el secuestro de la droga y otros elementos de interés para la investigación.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia Federal, que ahora deberá determinar la situación procesal de las personas involucradas en la causa.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que estos procedimientos forman parte de los operativos permanentes que se desarrollan en el Gran Mendoza para combatir el narcotráfico y el narcomenudeo.

El despliegue policial generó movimiento y expectativa entre vecinos de la zona, quienes observaron el trabajo de los efectivos durante varias horas.

Temas
Seguí leyendo

Mucho más que ejercicio: el innovador gimnasio de Mendoza que transforma la vida de adultos mayores

Explosiones, fuego y temor: un incendio destruyó una distribuidora en Guaymallén

Horror en Guaymallén: hallaron a un hombre muerto en la calle y sospechan un homicidio

Una experiencia distinta: estudiantes vivieron en primera persona los riesgos de manejar alcoholizado

Héroes: bomberos rescataron a una familia de un incendio en Guaymallén

Video: quisieron robar carteles del MendoTran y terminaron detenidos

Más seguridad y juegos: así quedará la nueva plaza del barrio Higuerita en Guaymallén

Se confirmó la enfermedad que afecta al intendente Marcos Calvente: cómo evoluciona

LO QUE SE LEE AHORA
Grave accidente vial con un motociclista herido y una camioneta fugada. 

Choque y fuga en Guaymallén: un motociclista quedó internado

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2428 y números ganadores del domingo 17 de mayo

Conocé todos los números del Telekino de este domingo y revisá si ganaste algún premio

Las autoridades continúan trabajando para restablecer el orden y normalizar el tránsito.

Disparos y corte de ruta: máxima tensión en Tunuyán tras un enfrentamiento armado entre barrios

Cambios en el Acceso Sur: anuncian un puente clave para agilizar el tránsito en la Ruta Nacional 40.

Licitan el cruce elevado de Ruta 40 que promete cambiar el tránsito en Mendoza

Las víctimas fatales: Leonardo Alarcón (izquierda) y Santiago David Velázquez (derecha)

Su hijo fue atropellado por un conductor alcoholizado y asegura que "la Justicia es demasiado lenta"

El Gobierno nacional recortó fondos para obras en la Ruta Nacional 40, una de las más deterioradas.

El Gobierno recortó fondos para obras en la Ruta Nacional 40, una de las más deterioradas