Guaymallén: importante secuestro de droga y dinero

Parte del secuestro durante el procedimiento en Guaymallén.

Un importante operativo antidrogas realizado en Guaymallén permitió a efectivos de la Unidad de Acción Preventiva, dependientes de la Policía de Mendoza , secuestrar más de 300 gramos de cocaína, más de un millón de pesos en efectivo y diversos elementos utilizados para la comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se concretó en calle Corrientes, en el marco de una investigación vinculada al narcomenudeo y fue encabezado por personal policial especializado en la lucha contra la venta ilegal de droga.

Cómo avanza la investigación sobre el brutal crimen en Guaymallén

Según informaron oficialmente desde el Ministerio de Seguridad , los efectivos realizaron allanamientos en distintos domicilios del departamento, donde lograron desactivar un presunto punto de venta de cocaína.

Durante el operativo, los investigadores encontraron más de 300 gramos de cocaína compactada y fraccionada lista para su comercialización.

cocaina droga secuestr Más de 300 gramos fueron incautados por efectivos de la Policía de Mendoza en Guaymallén.

Además, secuestraron más de un millón de pesos en efectivo, teléfonos celulares y balanzas de precisión, elementos considerados clave para la causa judicial.

Fuentes policiales indicaron que el procedimiento fue el resultado de tareas investigativas previas y seguimientos realizados durante varios días. La información recolectada permitió avanzar con las medidas judiciales y concretar los allanamientos que terminaron con el secuestro de la droga y otros elementos de interés para la investigación.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia Federal, que ahora deberá determinar la situación procesal de las personas involucradas en la causa.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que estos procedimientos forman parte de los operativos permanentes que se desarrollan en el Gran Mendoza para combatir el narcotráfico y el narcomenudeo.

El despliegue policial generó movimiento y expectativa entre vecinos de la zona, quienes observaron el trabajo de los efectivos durante varias horas.