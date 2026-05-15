Estudiantes de Guaymallén participaron de una propuesta integral sobre salud, educación vial y ambiente

El Municipio de Guaymallén llevó adelante una nueva edición de Cuidate Más , una propuesta destinada a promover hábitos saludables, fomentar la actividad física y fortalecer la formación integral de adolescentes del departamento.

En esta oportunidad participaron cerca de 280 estudiantes de cuarto y quinto año de cinco escuelas con sede en Guaymallén . La jornada se desarrolló en la Estación Saludable, ubicada sobre el lateral norte del Acceso Este y Allayme.

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Durante el encuentro, los alumnos rotaron en grupos por distintas estaciones con actividades pensadas para trabajar aspectos físicos, sensoriales y cognitivos.

Entre las propuestas se destacaron los talleres de reanimación cardiopulmonar (RCP) , espacios de educación ambiental vinculados al reciclado de residuos y ejercicios de neurociencias aplicadas al deporte, orientados a mejorar la coordinación, la motricidad fina y la respuesta cognitiva.

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Realidad virtual para concientizar sobre seguridad vial

Uno de los momentos más impactantes de la jornada fue la estación de educación vial, donde los participantes utilizaron lentes de realidad virtual para experimentar los efectos de conducir bajo el consumo de alcohol.

Con visión distorsionada, los estudiantes debieron sortear obstáculos y caminar sobre una línea punteada, viviendo de manera lúdica y educativa los riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas al volante.

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Deporte, juego y trabajo en equipo

En el bloque recreativo, los jóvenes participaron de disciplinas alternativas como Ultimate Frisbee, Tripela, Lagori, Ultimate Ringo, Indiaca, Kho Kho, King Ball y Strike 360, entre otros juegos diseñados para estimular la actividad física desde una lógica cooperativa y participativa.

“Cuidate Más” ya lleva cuatro años de desarrollo y se ha consolidado como una política pública que integra prevención, deporte, educación vial y conciencia ambiental. En esta edición participaron alumnos de las escuelas Escuela Salvador Mazza, Escuela Clave de Sol, Escuela Cacique Guaymallén, Escuela Abelardo Vázquez y Escuela Miguel Pouget.