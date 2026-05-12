Guaymallén avanza en la remodelación de la plaza del barrio Higuerita y el entorno escolar Razquin

La Municipalidad de Guaymallén avanza a paso firme con una ambiciosa obra pública que busca transformar la calidad de vida en el distrito San Francisco del Monte. Los trabajos se centran en la remodelación total de la plaza del barrio Higuerita, un espacio que promete convertirse en el corazón social de la zona.

El proyecto se organiza en tres sectores clave: un playón deportivo, una pista de salud y calistenia, y un patio de juegos infantiles de última generación. Estos espacios estarán conectados por una red de veredas que garantizan un recorrido fluido , permitiendo que grandes y chicos puedan disfrutar de las instalaciones de manera simultánea y segura.

Fatal caída en Guaymallén: un perro apareció en el camino y ocurrió la tragedia

Un detalle que marca la diferencia es el uso de superficies de caucho continuo de colores en las áreas de salud y juegos. Este material no solo es más estético, sino que aporta mayor seguridad ante caídas y asegura una accesibilidad total, cumpliendo con estándares de inclusión para todos los vecinos del barrio.

Guaymallén | Las obras están delimitadas por las calles Las Azucenas, Las Camelias y Los Lirios

Entornos escolares más seguros y modernos

La intervención en Guaymallén no termina en la plaza. Bajo el programa de Entornos Escolares Seguros, el municipio está mejorando toda la infraestructura alrededor de la Escuela Bernardo Razquin. Esto incluye la construcción de nuevas veredas de hormigón, la renovación de esquinas y el techado de acequias para proteger a los alumnos.

Además de los arreglos en el suelo, se instaló nueva señalética, un apeadero para el transporte y un sistema de iluminación LED de alta potencia. Estas mejoras en la obra pública local apuntan a que el ingreso y egreso de los chicos sea mucho más ordenado, evitando accidentes y mejorando la visibilidad durante las primeras horas de la mañana.

obras en Guaymallén 2 Guaymallén | Obras en la nueva plaza del barrio Higuerita

Cuidado del agua y paisajismo sustentable

En sintonía con el clima de nuestra provincia, el diseño paisajístico de la plaza del barrio Higuerita prioriza el uso eficiente del recurso hídrico. Se incorporaron especies arbustivas que requieren poca agua y un sistema de riego combinado por goteo y aspersión para mantener el verde sin derrochar.

La reforestación estratégica también contempla la creación de espacios de sombra para combatir las altas temperaturas mendocinas. Con nuevas cunetas que permiten la infiltración hídrica hacia los árboles urbanos, el municipio asegura que esta renovación sea sostenible en el tiempo.