11 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Provincia de Mendoza

El antes y el después de la Ruta 153, clave para la provincia de Mendoza

La obra se realizó sobre 150 kilómetros de una traza estratégica que conecta el este con el sur provincial.

El antes y el después de la ruta provincial 153, clave para la provincia de Mendoza.

El antes y el después de la ruta provincial 153, clave para la provincia de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

La renovación del pavimento en la Ruta Provincial 153 ya es una realidad para los conductores que circulan por el corredor logístico y comercial que une el este con el sur de la provincia de Mendoza. La traza presentaba un marcado deterioro y fue reconstruida a lo largo de 150 kilómetros.

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La ruta deteriorada fue repavimentada

La Dirección Provincial de Vialidad culminó la semana pasada los trabajos de repavimentación del camino desde la localidad de Las Catitas, en el departamento de Santa Rosa, hasta la Ruta Nacional 146, en Monte Comán, San Rafael.

obras en las rutas 153 y 171 pavimento bacheo Ñancuñan A
La carpeta asfáltica fue renovada.

La carpeta asfáltica fue renovada.

Además, demolieron y construyeron dos puentes ubicados sobre arroyos aluviales secos, cuyas estructuras habían sido afectadas por el paso de los años y las crecidas con las que esos cauces las golpeaban.

ruta 153 asfalto foto
Se demolieron y construyeron dos puentes.

Se demolieron y construyeron dos puentes.

Así quedó la Ruta Provincial 153

Tras finalizar la carpeta asfáltica, los trabajos en la ruta continuarán. Se está aplicando sobre el camino la pintura termoplástica con la que se demarca la señalización vial horizontal: doble línea amarilla, línea central blanca discontinua y ejes laterales continuos.

Ruta 153 c
Así quedó la Ruta Provincial 153 repavimentada.

Así quedó la Ruta Provincial 153 repavimentada.

También están remplazando la cartelería vertical preventiva y realizando la reposición de banquinas, que implica retirar la banquina de suelo natural ya contaminada con la vegetación -que con el tiempo daña los bordes de la ruta- y cargarla nuevamente con áridos no contaminados.

Ruta 153 b
Ruta Provincial 153.

Ruta Provincial 153.

Una ruta con peaje en la provincia de Mendoza

La Ruta Provincial 153 será el primer corredor en incorporar el sistema de peaje. Esta iniciativa -que se concretará cuando finalice la obra- apunta al mantenimiento futuro y al repago de la inversión realizada con fondos del Resarcimiento. Será físico, con barreras, y se ubicará en Ñacuñán, a la altura del control fitosanitario del Iscamen, un punto estratégico de circulación.

El Ejecutivo también planea instalar peaje en otras rutas: Ruta Provincial 171, que une San Rafael con General Alvear; Acceso Este, donde se desarrollará una megaobra vial; Acceso Sur (Ruta Nacional 40), en el tramo entre Luján de Cuyo y la Variante Palmira-Agrelo.

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