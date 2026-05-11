El antes y el después de la Ruta 153, clave para la provincia de Mendoza

La renovación del pavimento en la Ruta Provincial 153 ya es una realidad para los conductores que circulan por el corredor logístico y comercial que une el este con el sur de laprovincia de Mendoza. La traza presentaba un marcado deterioro y fue reconstruida a lo largo de 150 kilómetros.
La Dirección Provincial de Vialidad culminó la semana pasada los trabajos de repavimentación del camino desde la localidad de Las Catitas, en el departamento de Santa Rosa, hasta la Ruta Nacional 146, en Monte Comán, San Rafael.
obras en las rutas 153 y 171 pavimento bacheo Ñancuñan A
La carpeta asfáltica fue renovada.
Además, demolieron y construyeron dos puentes ubicados sobre arroyos aluviales secos, cuyas estructuras habían sido afectadas por el paso de los años y las crecidas con las que esos cauces las golpeaban.
También están remplazando la cartelería vertical preventiva y realizando la reposición de banquinas, que implica retirar la banquina de suelo natural ya contaminada con la vegetación -que con el tiempo daña los bordes de la ruta- y cargarla nuevamente con áridos no contaminados.
El Ejecutivo también planea instalar peaje en otras rutas: Ruta Provincial 171, que une San Rafael con General Alvear; Acceso Este, donde se desarrollará una megaobra vial; Acceso Sur (Ruta Nacional 40), en el tramo entre Luján de Cuyo y la Variante Palmira-Agrelo.