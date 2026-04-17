Peajes en Mendoza: qué rutas tendrán cobro y cuál será la primera en implementarse
El Decreto 253/2026 del Gobierno Nacional habilita a la Provincia a concesionar corredores y aplicar peajes para financiar obras viales. La Ruta 153 aparece como el primer tramo donde se instalaría el sistema.
La publicación del Decreto 253/2026 del Gobierno Nacional marca un punto de inflexión en la política de infraestructura vial en Argentina y, en particular, en la provincia de Mendoza. La norma abre la puerta para que las provincias asuman un rol más activo en la gestión de rutas nacionales y, sobre todo, para que puedan implementar sistemas de peaje como mecanismo de financiamiento de obras.
En términos concretos, la medida autoriza a las jurisdicciones que adhieran —entre ellas Mendoza— a otorgar concesiones de obra pública sobre corredores estratégicos y cobrar peaje.
Esto incluye la posibilidad de licitar, adjudicar y controlar contratos que contemplen el cobro a los usuarios, sin que se modifique la titularidad nacional de las rutas.
Un cambio de esquema: del financiamiento estatal al aporte del usuario
El nuevo modelo responde a un escenario de restricciones fiscales que limita la capacidad del Estado nacional para sostener y ampliar la infraestructura vial. En ese contexto, el Ejecutivo plantea que el peaje se convierte en una herramienta clave para garantizar obras de mantenimiento, ampliación y explotación.
La Ruta Provincial 153 será el primer corredor en incorporar el sistema de peaje bajo este nuevo esquema. Se trata de una traza clave que conecta el Este provincial con el sur mendocino, uniendo Las Catitas con San Rafael y General Alvear.
La obra podría finalizarse en el segundo semestre de 2026 y, a partir de allí, comenzaría a regir el cobro a los usuarios. En este caso, el peaje no solo apunta al mantenimiento futuro, sino también al repago de la inversión realizada con fondos del resarcimiento de Portezuelo del Viento.
El sistema será físico, con barreras, y se ubicará en Ñacuñán, a la altura del control fitosanitario del Iscamen, un punto estratégico de circulación.
Dónde más se aplicarán los peajes
El Gobierno provincial ya proyecta extender el esquema a otros corredores estratégicos, en línea con las obras en ejecución y planificación:
Ruta Provincial 171, que une San Rafael con General Alvear
Acceso Este, donde se desarrolla una megaobra vial
Acceso Sur (Ruta Nacional 40), en el tramo entre Luján de Cuyo y la Variante Palmira-Agrelo, con unos 70.000 vehículos diarios
Estas intervenciones se suman a otras obras en marcha, como la renovación de la Ruta Nacional 143 y la Doble Vía del Este.