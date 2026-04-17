Peajes en Mendoza: qué rutas tendrán cobro y cuál será la primera en implementarse

La publicación del Decreto 253/2026 del Gobierno Nacional marca un punto de inflexión en la política de infraestructura vial en Argentina y, en particular, en la provincia de Mendoza . La norma abre la puerta para que las provincias asuman un rol más activo en la gestión de rutas nacionales y, sobre todo, para que puedan implementar sistemas de peaje como mecanismo de financiamiento de obras.

En términos concretos, la medida autoriza a las jurisdicciones que adhieran —entre ellas Mendoza— a otorgar concesiones de obra pública sobre corredores estratégicos y cobrar peaje.

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Esto incluye la posibilidad de licitar, adjudicar y controlar contratos que contemplen el cobro a los usuarios , sin que se modifique la titularidad nacional de las rutas.

El nuevo modelo responde a un escenario de restricciones fiscales que limita la capacidad del Estado nacional para sostener y ampliar la infraestructura vial. En ese contexto, el Ejecutivo plantea que el peaje se convierte en una herramienta clave para garantizar obras de mantenimiento, ampliación y explotación .

Para Mendoza, que ya había manifestado interés en asumir mayor protagonismo en la gestión de rutas, el decreto implica una oportunidad concreta. La Provincia podrá diseñar sus propios pliegos, definir tarifas y condiciones de servicio, y ejecutar obras con financiamiento directo de los usuarios.

La primera ruta con peaje en Mendoza

La Ruta Provincial 153 será el primer corredor en incorporar el sistema de peaje bajo este nuevo esquema. Se trata de una traza clave que conecta el Este provincial con el sur mendocino, uniendo Las Catitas con San Rafael y General Alvear.

La obra podría finalizarse en el segundo semestre de 2026 y, a partir de allí, comenzaría a regir el cobro a los usuarios. En este caso, el peaje no solo apunta al mantenimiento futuro, sino también al repago de la inversión realizada con fondos del resarcimiento de Portezuelo del Viento.

El sistema será físico, con barreras, y se ubicará en Ñacuñán, a la altura del control fitosanitario del Iscamen, un punto estratégico de circulación.

Dónde más se aplicarán los peajes

El Gobierno provincial ya proyecta extender el esquema a otros corredores estratégicos, en línea con las obras en ejecución y planificación:

Ruta Provincial 171 , que une San Rafael con General Alvear

, que une San Rafael con General Alvear Acceso Este , donde se desarrolla una megaobra vial

, donde se desarrolla una megaobra vial Acceso Sur (Ruta Nacional 40), en el tramo entre Luján de Cuyo y la Variante Palmira-Agrelo, con unos 70.000 vehículos diarios

Estas intervenciones se suman a otras obras en marcha, como la renovación de la Ruta Nacional 143 y la Doble Vía del Este.