El duro balance a 11 años del primer Ni Una Menos: más de 3.400 vidas perdidas

El nuevo aniversario de Ni Una Menos encuentra a Argentina con cifras que siguen generando preocupación.

A 11 años de Ni Una Menos , Argentina vuelve a movilizarse para visibilizar la problemática de la violencia de género . La fecha llega acompañada por cifras que reflejan la persistencia de los femicidios y otros crímenes motivados por la desigualdad y la violencia contra mujeres y diversidades.

La fecha recuerda la multitudinaria movilización que tuvo lugar en 2015 tras el femicidio de Chiara Páez , una adolescente de 14 años asesinada en Santa Fe. A más de una década de aquella histórica convocatoria, las cifras continúan reflejando la magnitud de una problemática que sigue vigente: entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026 se registraron 3.424 víctimas fatales por violencia de género en el país.

Aquel reclamo colectivo se transformó con el tiempo en una jornada de concientización, memoria y exigencia de políticas públicas para prevenir las violencias contra mujeres y diversidades.

En el marco de un nuevo aniversario, la organización Casa del Encuentro difundió un informe elaborado por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” , que revela el impacto que la violencia machista ha tenido en los últimos 11 años.

Según el relevamiento, las 3.424 víctimas fatales registradas durante ese período se distribuyen de la siguiente manera:

3.073 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas.

78 transfemicidios.

4 lesbicidios.

269 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Desde la entidad señalaron que estos datos permiten dimensionar una problemática que continúa siendo urgente y que requiere fortalecer las acciones de prevención, asistencia y acompañamiento a las víctimas.

A estas cifras se suman los datos difundidos por el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, que informó que entre el 1 de enero y el 24 de mayo de 2026 se registraron 99 víctimas letales de violencia de género en Argentina.

Marchas en Mendoza y en distintos puntos del país

Como ocurre cada año, miles de personas volverán a movilizarse este 3 de junio para reclamar el fin de los femicidios, exigir justicia por las víctimas y demandar medidas concretas para prevenir la violencia machista.

La convocatoria de este año se desarrolla en un contexto de fuerte preocupación social. El reciente asesinato de Agostina Vega, ocurrido en Córdoba, generó conmoción y volvió a poner en agenda la necesidad de reforzar las políticas de protección y prevención.

En Mendoza, la concentración está prevista para las 18.30 en el Kilómetro Cero de la Ciudad. La marcha se realizará bajo la consigna: “Mujeres al frente: contra la violencia, la impunidad, la represión y el ajuste de Cornejo y Milei”.

ni una menos, manifestación, flora moyano, femicidio Este 3 de junio se cumplen 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, una fecha que marcó un antes y un después en la visibilización de la violencia de género en Argentina. Foto: Carla Canizzaro

De acuerdo con lo informado por las organizaciones convocantes, la movilización partirá desde la intersección de avenida San Martín y Garibaldi (KM0), continuará por Las Heras y Patricias Mendocinas y concluirá en la Plaza Independencia.

Desde el colectivo Ni Una Menos explicaron a través de las redes sociales que la convocatoria busca visibilizar que la violencia de género continúa presente en la sociedad. “Volvemos a las calles porque la violencia machista sigue presente en cada femicidio, en cada discurso de odio y en cada intento de retroceder en derechos conquistados”, expresaron.

Además de los reclamos vinculados a la violencia contra las mujeres, la movilización incluirá demandas relacionadas con el proyecto de ley sobre “falsas denuncias”, la situación de los jubilados y otras problemáticas sociales que, según las organizaciones, afectan especialmente a mujeres y diversidades.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la principal concentración tendrá lugar frente al Congreso Nacional desde las 17, bajo las consignas “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” y “Justicia por Dulce y Agostina”, en referencia a los casos de Dulce Candia, de 17 años, y Agostina, de 14.

Las organizaciones remarcan que la persistencia de los femicidios continúa siendo una de las principales preocupaciones. Según los datos difundidos para esta jornada de protesta, en Argentina ocurre un femicidio cada 31 horas, una cifra que mantiene vigente el reclamo que movilizó a miles de personas por primera vez hace 11 años bajo una consigna que sigue resonando en todo el país: Ni Una Menos.