30 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Provincia de Córdoba

El caso Agostina Vega tuvo el peor desenlace en Córdoba: confirmaron el hallazgo de restos humanos

Las autoridades confirmaron el hallazgo de restos humanos que serían de la adolescente desaparecida en Córdoba.

Agostina Vega tenía 14 años.

Agostina Vega tenía 14 años.

El descubrimiento se produjo luego de varios días de intensos operativos, rastrillajes y medidas judiciales desplegadas en distintos puntos de la capital cordobesa.

El hallazgo de los restos

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, los restos fueron encontrados en un descampado que ya había sido relevado anteriormente por los investigadores.

Según trascendió, los elementos hallados se encontraban dentro de recipientes y bolsas que ahora son objeto de pericias por parte de la Justicia y de los equipos forenses.

Las autoridades trabajan en la identificación definitiva y en la reconstrucción de los movimientos realizados tras la desaparición de la adolescente.

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Un detenido y una causa que sigue avanzando

Por el hecho permanece detenido Claudio Barrelier, quien hasta el momento es el único acusado en la causa.

Los investigadores buscan determinar su grado de participación y establecer con precisión qué ocurrió desde la noche en que Agostina fue vista por última vez.

Durante los últimos días, la fiscalía realizó allanamientos, secuestró elementos de interés para la causa y tomó declaraciones testimoniales para avanzar en la reconstrucción de los hechos.

Una búsqueda que movilizó a toda la provincia de Córdoba

La desaparición de Agostina había generado una fuerte conmoción social y una intensa campaña de difusión impulsada por familiares, amigos y vecinos.

Además de los operativos policiales, se activaron protocolos especiales de búsqueda y se llevaron adelante numerosos rastrillajes en distintos sectores de la ciudad.

La investigación mantuvo en alerta a la comunidad durante varios días, mientras crecía la expectativa por conocer el paradero de la adolescente.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Urgente | La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida desde el pasado 23 de mayo en la provincia de Córdoba, tuvo un desenlace trágico. Las autoridades confirmaron el hallazgo de restos humanos que serían de la menor, según informó el abogado del padre de la víctima. El descubrimiento se produjo luego de varios días de intensos operativos, rastrillajes y medidas judiciales desplegadas en distintos puntos de la capital cordobesa. De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, los restos fueron encontrados en un descampado que ya había sido relevado anteriormente por los investigadores. Según trascendió, los elementos hallados se encontraban dentro de recipientes y bolsas que ahora son objeto de pericias por parte de la Justicia y de los equipos forenses. Conocé más en sitioandino.com #AgostinaVega #fallecimiento #Córdoba"
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El foco puesto en las pericias

Tras el hallazgo, la investigación ingresó en una nueva etapa. Los peritajes forenses y el análisis de las pruebas recolectadas serán determinantes para establecer las circunstancias del hecho, confirmar la mecánica de lo ocurrido y avanzar en la eventual imputación de los responsables.

Mientras tanto, la fiscalía continúa reuniendo evidencia para esclarecer por completo uno de los casos que más conmocionó a Córdoba en las últimas semanas.

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