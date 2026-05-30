Fútbol Club Barcelona hizo una oferta millonaria por Julián Álvarez y Atlético de Madrid la rechazaría

Luego de ser convocado por Lionel Scaloni para disputar la Copa Mundial de Fútbol 2026 con la Selección Argentina, Julián Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena internacional. Esta vez, por el fuerte interés del Fútbol Club Barcelona , que ya presentó una oferta formal para intentar quedarse con el delantero.

Según informó el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano , el club catalán realizó una propuesta de 100 millones de euros al Atlético de Madrid para incorporar al campeón del mundo.

La oferta presentada por la dirigencia blaugrana contempla únicamente una suma económica y no incluye futbolistas como parte de la negociación .

Sin embargo, desde el Club Atlético de Madrid no recibieron de buena manera el acercamiento del conjunto catalán y todo indica que la propuesta será rechazada por considerarla insuficiente para desprenderse de una de sus principales figuras.

El delantero argentino es una pieza clave dentro del esquema de Diego Simeone, por lo que la institución madrileña no tiene intenciones de facilitar su salida.

Diego Cholo Simeone, gol Julián Álvarez, final Atlético Madrid Real Sociedad Copa Del Rey 2026 Foto: Prensa Atlético de Madrid

La postura del Club Atlético de Madrid

Más allá de la inminente negativa a esta primera propuesta, en las oficinas del club español reconocen que Julián Álvarez estaría dispuesto a analizar ofertas que impliquen un cambio de aire y un nuevo desafío deportivo.

Esa situación mantiene abiertas las especulaciones en torno al futuro del atacante surgido en River Plate, quien continúa siendo uno de los futbolistas argentinos con mayor proyección en el fútbol europeo.

El silencio de Laporta

Por su parte, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, evitó realizar declaraciones sobre la negociación.

Al arribar al Camp Nou este viernes, el dirigente fue consultado por la prensa respecto de las posibilidades de incorporar a la "Araña", aunque optó por no responder sobre el tema.

Un mercado que recién comienza

La posible llegada de Julián Álvarez al Barcelona promete convertirse en una de las novelas del mercado de pases europeo. Con una oferta inicial de 100 millones de euros sobre la mesa y la firme postura del Atlético de Madrid de retener a su figura, las próximas semanas serán determinantes para conocer si el club catalán mejora su propuesta o si el delantero argentino continuará bajo las órdenes de Diego Simeone.

PSG subió la apuesta y también va por Julián Álvarez

Cimbronazo en el mundo del fútbol. El club francés Paris Saint-Germain Football Club (PSG) presentó una oferta de 120 millones de euros y la inclusión de dos futbolistas al Atlético de Madrid por el pase de Julián Álvarez, según reveló el periodista Iñaki Villalón en el programa El Chiringuito. El intento de transferencia se produjo antes de la final de la Copa del Rey que el conjunto madrileño disputó ante la Real Sociedad.

Por ahora, la única certeza es que el nombre de Julián Álvarez vuelve a estar entre los más buscados del fútbol europeo.