El Desafío Ruta 40 terminó tras una edición histórica entre Mendoza y San Juan

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 llegó este viernes a su final después de cinco jornadas extremadamente exigentes entre arena, navegación extrema, caminos de alta velocidad y enormes dunas mendocinas. La competencia volvió a reunir a varias de las máximas figuras del rally raid mundial en una edición que recorrió Mendoza y San Juan y que mantuvo la emoción abierta prácticamente hasta los últimos kilómetros. Repasá todos los ganadores.

La quinta y última etapa del rally se disputó íntegramente en la provincia de San Juan con un recorrido total de 552 kilómetros, de los cuales 320 kilómetros correspondieron a especial cronometrada.

El trazado volvió a combinar sectores arenosos, senderos de altura y zonas de “open desert”, en una jornada donde la navegación y el desgaste físico volvieron a transformarse en factores decisivos para las diferentes categorías.

La organización había anticipado previamente que “nada estaría definido hasta el final”, una situación que terminó reflejándose en varias de las peleas por la clasificación general tanto en motos como en autos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OfficialW2RC/status/2060314824337190925&partner=&hide_thread=false The scenery of this 5th and final stage in Argentina! With the stakes so high in both bikes and cars, it’s not certain the riders and drivers will even have time to enjoy the views! #W2RC #DesafioRuta40 #FIA #FIM pic.twitter.com/KNbz8flzap — World Rally-Raid Championship (@OfficialW2RC) May 29, 2026

Daniel Sanders conquistó el Desafío Ruta 40 y Luciano Benavides cerró otra buena actuación

El australiano Daniel Sanders terminó de confirmar este viernes su dominio absoluto dentro del Desafío Ruta 40 YPF 2026 luego de quedarse también con la quinta y última etapa disputada en San Juan. El piloto de Red Bull KTM Factory Racing cerró así una semana prácticamente perfecta para conquistar por primera vez el rally argentino y transformarse además en el nuevo líder del Campeonato Mundial de Rally Raid.

La última etapa volvió a tener un ritmo altísimo y dejó otra batalla intensa entre los grandes nombres del motociclismo internacional. Sanders se quedó con la victoria del día tras marcar un tiempo de 2h40m19s, mientras que el estadounidense Ricky Brabec terminó segundo a apenas 50 segundos y el español Tosha Schareina finalizó tercero a 1m49s. Más atrás completaron el top ten Adrien Van Beveren, Skyler Howes, el argentino Luciano Benavides, Edgar Canet, Martim Ventura, Toni Mulec y Bruno Crivilin.

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El salteño Luciano Benavides volvió a ser uno de los grandes protagonistas de la competencia y cerró la etapa en el sexto puesto con un tiempo de 2h44m41s, quedando a 4m22s de Sanders en la jornada final. El argentino mostró nuevamente un ritmo extremadamente competitivo durante toda la semana y consiguió mantenerse constantemente entre los pilotos más fuertes de toda la categoría Rally GP.

En la clasificación general definitiva, Sanders terminó conquistando el rally con un acumulado de 15h58m04s, mientras que Tosha Schareina finalizó segundo a 12m09s y Ricky Brabec completó el podio a 18m04s. Por su parte, Luciano Benavides cerró una enorme actuación internacional al finalizar cuarto en la general a 22m38s del ganador, consolidándose nuevamente entre los principales referentes del rally raid mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OfficialW2RC/status/2060393780310622413&partner=&hide_thread=false « Chucky » ON FIRE!

After the bp Ultimate Rally-Raid Portugal, Sanders takes the victory on the @desafioruta40 for the first time!#W2RC #DesafioRuta40 #FIM

*Subject to the official publication of the results by the FIM pic.twitter.com/RnJy0NZuoR — World Rally-Raid Championship (@OfficialW2RC) May 29, 2026

Además de quedarse con el triunfo en Argentina, Sanders pasó a convertirse en el nuevo líder del campeonato mundial FIM de Rally Raid. El australiano ahora aventaja por apenas 3 puntos a Tosha Schareina y por 6 unidades a Luciano Benavides, dejando completamente abierta la pelea por el título mundial cuando todavía quedan varias fechas por disputarse dentro del calendario internacional.

Seth Quintero conquistó el Desafío Ruta 40 en autos

El estadounidense Seth Quintero terminó quedándose con la 13ª edición del Desafío Ruta 40 YPF 2026 luego de una definición apasionante en la categoría Ultimate, donde la pelea por la clasificación general se mantuvo abierta prácticamente hasta los últimos kilómetros de competencia. El piloto de Toyota Gazoo Racing consiguió así su primera victoria dentro de la categoría reina del rally raid y además le entregó a Toyota un nuevo título en suelo argentino.

La última etapa volvió a tener un ritmo altísimo y dejó otro duelo espectacular entre varias de las máximas figuras internacionales del automovilismo mundial. El sudafricano Henk Lategan terminó quedándose con la victoria parcial de la etapa tras marcar un tiempo de 2h31m12s, seguido por el francés Sebastien Loeb a 1m28s y por el propio Seth Quintero, que finalizó tercero a 2m58s. Más atrás aparecieron nombres históricos como Nasser Al-Attiyah, Nani Roma y el mendocino Lucio Álvarez, quien consiguió terminar dentro del top ten de la jornada con un tiempo de 2h40m35s (9´23´´), continuando así su recuperación después de una exigente tercera etapa. En la general fue 18.

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En la clasificación general definitiva, Quintero terminó consagrándose campeón del rally con un acumulado de 15h55m38s, mientras que Henk Lategan finalizó segundo a apenas 1m55s y el qatarí Nasser Al-Attiyah completó el podio a 2m26s, en una de las definiciones más ajustadas de toda la competencia. Más atrás finalizaron Sebastien Loeb, Saood Variawa, Yazeed Al Rajhi y varias de las grandes estructuras oficiales del Campeonato Mundial de Rally Raid.

Entre los mendocinos, una de las grandes actuaciones volvió a ser la de Sebastián Halpern junto a su navegante Eduardo Saguí. La dupla argentina cerró la quinta etapa en el 14° puesto con un tiempo de 2h46m43s (15'31'') y consiguió terminar el rally en una muy sólida novena posición de la clasificación general, a 1h05m48s de los líderes, consolidándose nuevamente entre los protagonistas sudamericanos más competitivos de la categoría Ultimate.

El paso del Desafío Ruta 40 YPF 2026 por Mendoza y San Juan volvió a confirmar el enorme nivel internacional que alcanzó la competencia. Durante toda la semana, figuras históricas como Carlos Sainz, Sebastien Loeb, Nasser Al-Attiyah, Seth Quintero y Henk Lategan enfrentaron etapas extremadamente exigentes entre dunas, montaña y navegación extrema, en un rally donde la arena mendocina terminó siendo uno de los grandes factores decisivos de toda la carrera.

Contundente victoria de González Ferioli en SSV

Con más de dos horas de diferencia, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi concretaron una victoria rotunda en la categoría Side by Side sobe el lituano Mindaugas Sidabras y el español Juan Piferrer quienes pudieron terminar la carrera ante el temprano retiro de Pedro Mac Dowell y de Manuel Andújar con César Frini, quienes no pudieron largar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarburandoTV/status/2060457218395222406&partner=&hide_thread=false ¡Jeremías González Ferioli se quedó con el @desafioruta40! pic.twitter.com/oxvPFOiSLP — Carburando (@CarburandoTV) May 29, 2026

Mendoza fue protagonista central con las etapas más impactantes

Las etapas 3 y 4 del Desafío Ruta 40 tuvieron un fuerte protagonismo mendocino y dejaron algunas de las imágenes más impactantes de toda la competencia.

Las históricas dunas de El Nihuil, la arena del sur provincial y los sectores de navegación extrema terminaron generando diferencias importantes entre varios de los candidatos al título y elevaron todavía más el desgaste físico y mecánico dentro del rally.

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Además del espectáculo deportivo, el paso del rally por San Rafael generó un enorme movimiento turístico y social. Miles de fanáticos acompañaron las etapas, recorrieron el vivac y participaron de las premiaciones desarrolladas en el Centro de Congresos y Exposiciones, donde también estuvieron presentes autoridades provinciales y referentes de la organización internacional.

La presencia de figuras históricas como Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah, Sebastien Loeb, Stephane Peterhansel, Daniel Sanders y Luciano Benavides volvió a generar un verdadero clima Dakar en territorio cuyano.

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El Desafío Ruta 40 volvió a confirmar su peso internacional

La edición 2026 volvió a consolidar al Desafío Ruta 40 como una de las competencias más importantes del calendario mundial de rally raid.

Pilotos, navegantes y equipos atravesaron jornadas extremadamente desgastantes tanto desde lo físico como desde lo mecánico, en un rally donde la arena, la navegación y los caminos rotos castigaron permanentemente a los competidores.

Además, la competencia volvió a mostrar el enorme despliegue logístico que implica una fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid, con cientos de personas trabajando diariamente dentro del vivac, estructuras internacionales y una enorme movilización turística entre Mendoza y San Juan.

Repasá los tiempos completos de la competencia y cómo salieron los otros argentinos

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Etapas completas del Desafío Ruta 40 2026

Lunes 25 de mayo – Etapa 1: San Juan – San Juan 511 km totales / 340 km de especial

Martes 26 de mayo – Etapa 2: San Juan – San Rafael 721 km totales / 334 km de especial

Miércoles 27 de mayo – Etapa 3: San Rafael – San Rafael 575 km totales / 409 km de especial

Jueves 28 de mayo – Etapa 4: San Rafael – San Juan 634 km totales / 324 km de especial

Viernes 29 de mayo – Etapa 5: San Juan – San Juan 552 km totales / 320 km de especial

El calendario del Mundial de Rally Raid