El Gobierno de Mendoza oficializó la inversión para realizar la encuesta sobre condiciones de vida.

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El decreto 979, publicado este viernes en el Boletín Oficial, indicó que este sondeo permitirá actualizar información vinculada a salud, educación, vivienda e ingresos de los hogares mendocinos, además de obtener datos estadísticos sobre las condiciones de vida de la población.

Para esto, la Provincia aportará $216.647.200, a través de la DEIE. Los fondos serán afrontados con recursos de Rentas Generales del presupuesto 2026. El acuerdo fue suscripto entre el Gobierno y la Fundación ArgenINTA el pasado 12 de mayo. Esta última tendrá la función de brindar apoyo logístico y administrar los recursos financieros. Los objetivos de la encuesta que realizará el Gobierno de Mendoza Actualizar información sobre las principales características de la población .

. Relevar datos vinculados a salud, educación y vivienda .

. Estimar el ingreso promedio de los hogares .

. Obtener información confiable y sostenida en el tiempo sobre las condiciones de vida en Mendoza. pedido_316056_27052026