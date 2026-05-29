El Gobierno de Mendoza oficializó la inversión para realizar la encuesta sobre condiciones de vida.

El Gobierno de Mendoza oficializó la realización de la Encuesta Urbano-Rural de Condiciones de Vida 2026, con una inversión de más de $216 millones, a través de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). Este relevamiento que se hace desde 2003 para medir distintos indicadores sociales y económicos de la provincia.
El decreto 979, publicado este viernes en el Boletín Oficial, indicó que este sondeo permitirá actualizar información vinculada a salud, educación, vivienda e ingresos de los hogares mendocinos, además de obtener datos estadísticos sobre las condiciones de vida de la población.
Para esto, la Provincia aportará $216.647.200, a través de la DEIE. Los fondos serán afrontados con recursos de Rentas Generales del presupuesto 2026. El acuerdo fue suscripto entre el Gobierno y la Fundación ArgenINTA el pasado 12 de mayo. Esta última tendrá la función de brindar apoyo logístico y administrar los recursos financieros.
Los objetivos de la encuesta que realizará el Gobierno de Mendoza
Actualizar información sobre las principales características de la población.
Relevar datos vinculados a salud, educación y vivienda.
Estimar el ingreso promedio de loshogares.
Obtener información confiable y sostenida en el tiempo sobre las condiciones de vida en Mendoza.