29 de mayo de 2026
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Gobierno de Mendoza

El Gobierno de Mendoza oficializó la inversión para realizar la encuesta sobre condiciones de vida

Según se publicó hoy en el boletín oficial, e Gobierno de Mendoza medirá distintos indicadores sociales y económicos en los hogares de la provincia.

El Gobierno de Mendoza oficializó la inversión para realizar la encuesta sobre condiciones de vida.

El Gobierno de Mendoza oficializó la inversión para realizar la encuesta sobre condiciones de vida.

 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza oficializó la realización de la Encuesta Urbano-Rural de Condiciones de Vida 2026, con una inversión de más de $216 millones, a través de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). Este relevamiento que se hace desde 2003 para medir distintos indicadores sociales y económicos de la provincia.

El decreto 979, publicado este viernes en el Boletín Oficial, indicó que este sondeo permitirá actualizar información vinculada a salud, educación, vivienda e ingresos de los hogares mendocinos, además de obtener datos estadísticos sobre las condiciones de vida de la población.

Para esto, la Provincia aportará $216.647.200, a través de la DEIE. Los fondos serán afrontados con recursos de Rentas Generales del presupuesto 2026. El acuerdo fue suscripto entre el Gobierno y la Fundación ArgenINTA el pasado 12 de mayo. Esta última tendrá la función de brindar apoyo logístico y administrar los recursos financieros.

Los objetivos de la encuesta que realizará el Gobierno de Mendoza

  • Actualizar información sobre las principales características de la población.
  • Relevar datos vinculados a salud, educación y vivienda.
  • Estimar el ingreso promedio de los hogares.
  • Obtener información confiable y sostenida en el tiempo sobre las condiciones de vida en Mendoza.
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