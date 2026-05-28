Cesantías en el Gobierno de Mendoza: por qué echaron a 10 empleados públicos

El Gobierno de Mendoza oficializó diez cesantías y una suspensión disciplinaria en la administración pública provincial , tras la resolución de sumarios que acreditaron faltas graves en distintas áreas del Estado .

Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial: ocho cesantías se resolvieron directamente en los expedientes y otras dos quedaron firmes luego del rechazo de recursos administrativos.

Uno de los expedientes más sensibles involucra a un exjefe dentro del Instituto Universitario de Seguridad Pública , quien fue cesanteado por no garantizar condiciones mínimas de seguridad en el manejo de armas de fuego .

Según la investigación, el funcionario omitió controlar una delegación a su cargo y no aseguró la existencia de un espacio seguro para la manipulación de armas , incumpliendo protocolos básicos. Esto generó un riesgo potencial tanto para el personal como para los cursantes .

Nuevo edificio del Instituto Universitario de Seguridad Publica - 302280 Hubo una cesantía en el Instituto Universitario de Seguridad Pública por mal uso de armas de fuego. Foto: Yemel Fil

El caso tuvo además un condimento interno: el agente intentó apartar a la instructora del sumario por supuesta falta de imparcialidad, argumentando vínculos previos con la institución. Sin embargo, el planteo fue rechazado en todas las instancias, que consideraron que no había motivos válidos.

Cesantías en el Gobierno de Mendoza: faltazos reiterados y abandono de funciones

La mayoría de las cesantías —principalmente en el Ministerio de Salud — responde a un patrón más clásico pero contundente: inasistencias injustificadas reiteradas.

En varios casos, los sumarios acreditaron ausencias prolongadas sin justificación, incumplimiento sistemático de horarios y abandono de tareas, lo que derivó directamente en la expulsión de los agentes.

Este tipo de faltas, si bien menos “impactantes”, son de las más frecuentes y suelen terminar en cesantía cuando se vuelven reiteradas y no hay respuesta del trabajador.

Apertura de sobres, ampliacion hospital notti, rodolfo montero Cesantías en el Ministerio de Salud por diferentes irregularidades. Foto: Yemel Fil

Problemas de desempeño y tareas mal ejecutadas

Otro grupo de sanciones se vincula con irregularidades en el cumplimiento de funciones, donde los agentes no ejecutaban correctamente sus tareas o incumplían obligaciones básicas del puesto.

Estos casos incluyen deficiencias en la prestación del servicio, incumplimiento de deberes funcionales y falta de responsabilidad en áreas sensibles, lo que fue considerado incompatible con la continuidad en la administración pública.

Violencia laboral y conflictos internos

También se registraron situaciones de violencia laboral y conductas inapropiadas dentro del ámbito de trabajo, que derivaron en cesantías tras la intervención administrativa.

Si bien no siempre trascienden detalles finos en los decretos, los sumarios concluyeron que se trataba de comportamientos graves que afectaban el funcionamiento de las áreas y el clima laboral.

Cómo se distribuyen las sanciones en el Gobierno de Mendoza

Las medidas alcanzan a distintas áreas del Estado:

Ministerio de Salud: ocho cesantías.

ocho cesantías. Ministerio de Seguridad: una cesantía.

una cesantía. Ministerio de Energía y Ambiente: una cesantía.

una cesantía. Ministerio de Producción: una suspensión.

Otro frente: el Gobierno va a la Justicia por la tutela sindical

En paralelo, el Ejecutivo avanzó con un decreto para instruir a la Asesoría de Gobierno a iniciar acciones judiciales para excluir la tutela sindical de agentes de la Cámara de Senadores.

El objetivo es habilitar decisiones laborales —como la finalización de vínculos o no renovaciones— en casos donde los trabajadores cuentan con protección gremial.