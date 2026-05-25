25 de mayo de 2026
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Gobierno de Mendoza

El Gobierno de Mendoza recordó la Revolución de Mayo con música, danza y homenaje a Enanitos Verdes

El Gobierno de Mendoza conmemoró un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo con un acto que reunió a autoridades, vecinos y artistas en Luján de Cuyo.

El toque de diana en este 25 de mayo del Gobierno de Mendoza.

El toque de diana en este 25 de mayo del Gobierno de Mendoza.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza conmemoró el 216° aniversario de la Revolución de Mayo con la tradicional Diana de Gloria, ceremonia que se realizó desde las 10.00 en la Residencia Oficial, ubicada en Francia 809, La Puntilla, Luján de Cuyo.

El acto fue encabezado por el Gobernador, quien saludó a los mendocinos por el Día de la Patria y transmitió sus mejores deseos para todos los habitantes de la provincia de cara al futuro inmediato.

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La ceremonia se desarrolló en una mañana soleada, con el marco tradicional de una celebración profundamente ligada a la vida institucional mendocina. Además de las autoridades provinciales, municipales y legislativas, vecinos de la zona se acercaron a la Residencia Oficial para acompañar los actos conmemorativos.

Entre las autoridades presentes estuvieron el diputado nacional Lisandro Nieri; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema Rodríguez; la ministra de Seguridad y Justicia, María Mercedes Rus; el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero; el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; la titular de ProMendoza, Patricia Giménez; el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli; el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino; el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente; el senador provincial Néstor Majul, y el diputado provincial y presidente de la Cámara de Diputados, Andrés “Peti” Lombardi.

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La agenda comenzó con la llegada del Gobernador y continuó con la interpretación de la Diana de Gloria. Luego se entonó el Himno Nacional Argentino y se desarrolló un repertorio musical alusivo a la fecha patria, que incluyó las piezas San Lorenzo, Cochero ’e Plaza, El sol del 25 y Chacarera del violín.

La ceremonia sumó además la participación del ballet Luna Endiablada, que acompañó la celebración con parejas de baile. En ese marco, la banda incorporó un homenaje a Enanitos Verdes, el emblemático grupo de rock mendocino, como guiño cultural dentro de una jornada atravesada por la música, la tradición y la memoria colectiva.

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El Gobierno de Mendoza se sumó a las actividades festivas

La Diana de Gloria es una melodía marcial y festiva, tradicionalmente interpretada por bandas militares con trompetas y tambores. En Argentina, se ejecuta en fechas patrias o celebraciones cívicas para anunciar el inicio de una jornada de conmemoración solemne y celebración pública.

Según la tradición, el toque básico de diana estaba destinado originalmente a despertar a la tropa, mientras que la variante “de Gloria” quedó asociada a celebraciones, demostraciones de júbilo y evocaciones patrióticas.

Con esta ceremonia, Mendoza se sumó a las actividades conmemorativas por el 25 de Mayo, una de las fechas centrales de la historia argentina y símbolo del proceso iniciado en 1810, que abrió el camino hacia la independencia nacional.

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