24 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Robo

Crece la preocupación por una nueva modalidad de robo contra adultos mayores en Mendoza

La víctima conoció a una mujer mientras paseaba por una plaza en Las Heras. Días después, delincuentes ingresaron a la vivienda y se llevaron todos sus bienes.

El caso generó preocupación en el departamento de Las Heras

El caso generó preocupación en el departamento de Las Heras

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Carla Canizzaro

Un jubilado de 80 años fue víctima de un robo bajo una modalidad que preocupa cada vez más a las autoridades y a la comunidad en el departamento de Las Heras. El hecho ocurrió semanas atrás luego de que una mujer lograra ganarse su confianza mientras paseaba junto a su perro por una plaza de la zona.

Cómo fue el engaño que sufrió el jubilado en Las Heras

Según la información que recolectó Sitio Andino, todo comenzó días antes del robo cuando la víctima caminaba tranquilamente por un espacio verde cercano a su vivienda. Allí fue abordado por una mujer joven que inició una conversación amable. De acuerdo a los testimonios, la mujer era conocida en el barrio.

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Días después de la charla en las inmediaciones de la vivienda, la mujer apareció en la casa del jubilado consultándole si podía brindarle un vaso de agua. Luego ocurrió que la mujer le ofreció una pastilla. Minutos después, el hombre cayó profundamente dormido sin sospechar que estaba siendo víctima de una trampa cuidadosamente planificada.

Sin darse cuenta, la mujer aprovechó para sustraer las llaves de la propiedad. Horas más tarde, un grupo de hombres ingresó al domicilio y desvalijaron la vivienda. Los delincuentes se llevaron dinero en efectivo, electrodomésticos y otros objetos de valor.

La víctima denunció el hecho en la Comisaría 36 de Las Heras, que subroga a la Oficina Fiscal de Lavalle.
Un jubilado de 80 años fue víctima de un robo bajo una modalidad que preocupa cada vez más a las autoridades.

Un jubilado de 80 años fue víctima de un robo bajo una modalidad que preocupa cada vez más a las autoridades.

La modalidad que preocupa a las autoridades y a la comunidad

La víctima recién recuperó el conocimiento durante la madrugada del día siguiente y descubrió el robo al notar un gran desorden en el interior de la casa. De inmediato acudió a la Comisaría 36º para realizar la denuncia junto a uno de sus familiares. El caso generó preocupación en su entorno y sobre todo en las autoridades policiales.

Los investigadores sospechan que se trata de una modalidad delictiva organizada que apunta especialmente contra adultos mayores que viven solos. El mecanismo consiste en que una persona se acerca a la víctima en lugares públicos, con el correr de los días genera un vínculo de confianza y luego facilita el ingreso de otros delincuentes a la vivienda.

El caso generó preocupación entre vecinos de Las Heras, donde crece el alerta por este tipo de engaños que combinan manipulación psicológica y robo en el domicilio.

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