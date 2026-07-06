Condenaron a 10 años de cárcel al hombre que provocó la muerte de una jubilada en un robo en San Rafael

En un juicio abreviado, la Justicia de San Rafael condenó a Jon Franco Aksenen , de 29 años , a 10 años de cárcel por el delito de homicidio en ocasión de robo. El hombre admitió ser culpable por la muerte de Clara Rosario Rodríguez , una mujer de 74 años que falleció luego de ser sorprendida por el delincuente dentro de su vivienda.

La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado por el juez Claudio Gil , luego del acuerdo alcanzado entre el fiscal Javier Giaroli y la defensa del acusado.

El hecho ocurrió el 1 de diciembre de 2025 , alrededor de las 21.41, en una vivienda ubicada sobre calle Lavalle 687 , en San Rafael. La alarma se activó cuando una vecina llamó al 911 tras escuchar gritos y pedidos de auxilio provenientes del domicilio de la víctima.

Efectivos de la Comisaría 32° llegaron al lugar y, con la colaboración de vecinos, ingresaron a la vivienda. En una de las habitaciones encontraron a Clara Rosario Rodríguez tendida en el suelo, ya sin signos vitales . Minutos más tarde, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron oficialmente el fallecimiento.

Durante las primeras actuaciones, los investigadores detectaron que una ventana de la cocina estaba abierta y que la tela mosquitera presentaba una rotura, lo que hacía presumir un ingreso forzado al inmueble. Además, la hija de la víctima manifestó que faltaba el celular de su madre y que algunos objetos de la vivienda se encontraban fuera de su lugar habitual, indicios compatibles con un robo.

En un primer momento, la causa fue caratulada como Averiguación Muerte, ya que el cuerpo de la mujer no presentaba lesiones visibles. Las primeras hipótesis indicaban que el fallecimiento podría haber estado vinculado al impacto emocional sufrido durante el asalto, una circunstancia que posteriormente fue incorporada a la investigación.

Las primeras hipótesis indicaban que el fallecimiento podría haber estado vinculado al impacto emocional.

Con el avance de las pericias y la recolección de pruebas, la Fiscalía logró establecer la responsabilidad de Jon Franco Aksenen, quien finalmente fue imputado por homicidio en ocasión de robo, figura penal que contempla los casos en los que una persona pierde la vida durante la comisión de un delito contra la propiedad, aun cuando el autor no haya tenido la intención directa de matar.

Tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa, el acusado reconoció su responsabilidad y fue condenado a 10 años de prisión en un juicio abreviado. La resolución, dictada por el juez Claudio Gil, puso fin al proceso judicial por un caso que generó una profunda conmoción en la comunidad sanrafaelina debido a la muerte de una mujer de 74 años durante un violento episodio de inseguridad.