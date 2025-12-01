1 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Su vecina llamó al 911

San Rafael: una mujer de 74 años murió en su casa y la policía investiga un posible robo

La mujer fue hallada sin vida en su dormitorio, sin signos de violencia visibles. La policía investiga un posible ingreso de terceros a la vivienda.

San Rafael: una mujer de 74 años murió en su casa y la policía investiga un posible robo
San Rafael: una mujer de 74 años murió en su casa y la policía investiga un posible robo Foto: Cristian Lozano
 Por Celeste Funes

Una mujer de 74 años fue encontrada sin vida en su vivienda de San Rafael, luego de que una vecina alertara al 911 por un pedido de auxilio. La Fiscalía investiga las circunstancias del hecho y analiza indicios de un posible ingreso a la casa.

Investigan la muerte de una jubilada en San Rafael

El hecho ocurrió cerca de las 21.41 en una vivienda ubicada en calle Lavalle 687. Allí, una mujer de 74 años, identificada como Clara Rosario Rodríguez, fue encontrada sin vida. La alerta llegó al 911 a través de una vecina que aseguró haber escuchado pedidos de auxilio desde la casa.

Lee además
La inversión del Gobierno de Mendoza para ampliar el Servicio Penitenciario.
Obras

La inversión del Gobierno de Mendoza para ampliar el Servicio Penitenciario
Así fue el sábado en Market Maule en San Rafael, la feria internacional que une a Mendoza y la localidad chilena.
Continúa este domingo

Gran debut de "Market Maule" en San Rafael: más de 50 stands y público desde temprano

Efectivos de la Comisaría 32° se desplazaron al lugar y, junto a vecinos, ingresaron al domicilio. Allí encontraron a la víctima tendida en el dormitorio, sin signos vitales y sin presentar indicios visibles de violencia. Minutos después, personal del Servicio de Emergencia Coordinado SEC constató el deceso.

La hipótesis del caso

Durante la primera inspección, la denunciante indicó que la ventana de la cocina se encontraba abierta y que la tela mosquitera estaba rota, lo que hizo presumir un posible ingreso de terceros. En tanto, la hija de la mujer señaló que faltaba el teléfono celular de su madre y que algunos objetos dentro de la vivienda no estaban en su lugar habitual.

Según se informó a las autoridades, uno de los hijos de Rodríguez se encuentra alojado en el penal, pero hasta el momento no hay imputados y se desconoce si esto tendría relación con el hecho.

En el lugar trabajaron el Ayudante Fiscal Dr. Chambart y los fiscales Dr. Giarolli y Dr. Guajardo, quienes ordenaron la intervención de Policía Científica, el canil y otras medidas de rigor para preservar la escena. Además, dispusieron el traslado del cuerpo al Cuerpo Médico Forense, donde se realizará la necropsia para determinar la causa de muerte.

Las primeras hipótesis indican que la mujer no presentaba lesiones y que su fallecimiento podría haber ocurrido en un contexto de susto o impacto emocional, aunque esto deberá ser confirmado mediante los estudios correspondientes. La causa fue caratulada como Averiguación Muerte.

Temas
Seguí leyendo

Vacaciones de verano en Mendoza: reservas condicionadas y al límite de la fecha de viaje

Choque entre un colectivo y un camión municipal en San Rafael: un conductor resultó herido

Nube tóxica en San Rafael: la sustancia era explosiva y la Justicia ya tomó medidas

Cornejo ratificó que Cambia Mendoza y La Libertad Avanza irán juntos en las elecciones de febrero

San Rafael y Constitución firmaron un acuerdo para potenciar el turismo a través del Paso Pehuenche

San Rafael será sede de un encuentro histórico entre emprendedores chilenos y mendocinos

Cornejo y Félix inauguraron una obra clave para el sistema energético de San Rafael

San Rafael abre inscripciones para las colonias municipales: quiénes pueden anotarse y desde cuándo

LO QUE SE LEE AHORA
La inversión del Gobierno de Mendoza para ampliar el Servicio Penitenciario.
Obras

La inversión del Gobierno de Mendoza para ampliar el Servicio Penitenciario

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2404 y números ganadores del domingo 30 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2404 y números ganadores del domingo 30 de noviembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1330 del domingo 30 de noviembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1330 del domingo 30 de noviembre

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326

Jóvenes que cambian vidas a través del voluntariado. Aquí, sus historias. (Johanna, -segunda a de izq. a der.- y Milagros, -abajo-)
Derechos y oportunidades

Cómo el voluntariado está cambiando la vida de los jóvenes en Mendoza

Los accidentes viales en Alta Montaña dejaron un saldo trágico este 2025.
récord en fallecidos

Los accidentes viales en Alta Montaña: rutas en mal estado y falta de control

Te Puede Interesar

La lluvia tomó por sorpresa a los mendocinos este 1 de diciembre.
Pronóstico

¿Hasta cuándo sigue la lluvia en Mendoza?

Por Celeste Funes
Endurecen el control sobre Uber y Cabify en Mendoza: nuevas reglas y restricciones.
Boletin Oficial

Endurecen el control sobre Uber y Cabify en Mendoza: nuevas reglas y restricciones

Por Natalia Mantineo
San Rafael: una mujer de 74 años murió en su casa y la policía investiga un posible robo
Su vecina llamó al 911

San Rafael: una mujer de 74 años murió en su casa y la policía investiga un posible robo

Por Celeste Funes