San Rafael: una mujer de 74 años murió en su casa y la policía investiga un posible robo Foto: Cristian Lozano

Una mujer de 74 años fue encontrada sin vida en su vivienda de San Rafael , luego de que una vecina alertara al 911 por un pedido de auxilio. La Fiscalía investiga las circunstancias del hecho y analiza indicios de un posible ingreso a la casa.

El hecho ocurrió cerca de las 21.41 en una vivienda ubicada en calle Lavalle 687. Allí , una mujer de 74 años , identificada como Clara Rosario Rodríguez , fue encontrada sin vida. La alerta llegó al 911 a través de una vecina que aseguró haber escuchado pedidos de auxilio desde la casa.

Efectivos de la Comisaría 32° se desplazaron al lugar y, junto a vecinos, ingresaron al domicilio. Allí encontraron a la víctima tendida en el dormitorio , sin signos vitales y sin presentar indicios visibles de violencia . Minutos después, personal del Servicio de Emergencia Coordinado SEC constató el deceso.

Durante la primera inspección, la denunciante indicó que la ventana de la cocina se encontraba abierta y que la tela mosquitera estaba rota , lo que hizo presumir un posible ingreso de terceros. En tanto, la hija de la mujer señaló que faltaba el teléfono celular de su madre y que algunos objetos dentro de la vivienda no estaban en su lugar habitual .

Según se informó a las autoridades, uno de los hijos de Rodríguez se encuentra alojado en el penal, pero hasta el momento no hay imputados y se desconoce si esto tendría relación con el hecho.

En el lugar trabajaron el Ayudante Fiscal Dr. Chambart y los fiscales Dr. Giarolli y Dr. Guajardo, quienes ordenaron la intervención de Policía Científica, el canil y otras medidas de rigor para preservar la escena. Además, dispusieron el traslado del cuerpo al Cuerpo Médico Forense, donde se realizará la necropsia para determinar la causa de muerte.

Las primeras hipótesis indican que la mujer no presentaba lesiones y que su fallecimiento podría haber ocurrido en un contexto de susto o impacto emocional, aunque esto deberá ser confirmado mediante los estudios correspondientes. La causa fue caratulada como Averiguación Muerte.