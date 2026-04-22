El Museo de Historia Natural de San Rafael celebra el Día del Libro con charlas, historia y taller literario

Museo de Historia Natural San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales







En el marco del Día del Libro, este jueves 23 de abril, el Museo de Historia Natural de San Rafael organiza una serie de actividades abiertas al público en general, con el objetivo de poner en valor esta fecha y fortalecer el vínculo entre la lectura, la escritura y la ciencia.

Charlas y protagonistas de la jornada en San Rafael La propuesta incluirá una charla a cargo de Mariano Lázaro, bibliotecario del museo, quien abordará la influencia del libro y la escritura en el ámbito científico.

Además, participará Oscar Villegas, histórico imprentero de la institución, quien compartirá su experiencia y destacará el rol fundamental de la imprenta en la producción de publicaciones del museo, especialmente en la difusión de los trabajos del doctor Humberto Lagiglia.

image Un recorrido por la historia del museo Actualmente, el museo conserva en una sala especial la antigua imprenta, junto a numerosos elementos utilizados décadas atrás, como planchas de cobre, tintas y otros insumos que formaron parte del proceso de impresión.

Taller literario y cierre de actividades Como cierre de la jornada, Mónica Montenegro y Carolina Edwards llevarán adelante un taller literario. Las actividades se desarrollarán de 15.00 a 18.00 horas, con entrada libre y gratuita. Si bien no se requiere inscripción obligatoria, se solicita a los interesados enviar un correo electrónico a [email protected] para una mejor organización de los asistentes. Museo de Historia Natural, actividades por el Día del Libro Embed - SAN RAFAEL: DIA DEL LIBRO EN EL MUSEO DE HISTORIA NATURAL.