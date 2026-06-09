El gasoducto de San Rafael supera sus últimas pruebas antes de entrar en funcionamiento

La inauguración del gasoducto en San Rafael será la próxima semana.

El gasoducto de San Rafael atraviesa sus últimos ensayos técnicos antes de su inauguración oficial, prevista para la próxima semana. La obra permitirá que miles de familias, empresas e industrias puedan acceder al servicio de gas natural.

Las pruebas se realizan en la zona del paraje La Tosca , a poco más de 50 kilómetros de la Ciudad de San Rafael, donde personal especializado trabaja para garantizar que todo el sistema funcione correctamente antes de su habilitación definitiva.

Por estas horas, los ensayos se llevan adelante en las plantas SMR y ESMO , donde equipos técnicos de Ecogas y GasAndes realizan las verificaciones correspondientes para asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura.

El director de Obras Municipales, Vicente Giannone , explicó que los resultados obtenidos hasta el momento son positivos.

"Estamos dando los últimos pasos del gasoducto, hoy con las pruebas del equipo de odorización, que es el encargado de inyectar el olor al gas, y ultimando detalles para que los sanrafaelinos puedan contar con el servicio", señaló.

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La inauguración en San Rafael será la próxima semana

El funcionario confirmó que todo se encuentra encaminado para que la inauguración se concrete durante los próximos días, habilitando así la factibilidad de servicio para miles de familias del departamento.

"Es una gran alegría llegar a esta etapa y saber que muy pronto muchísimos sanrafaelinos tendrán disponibilidad de servicio", destacó.

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Cómo realizar la conexión domiciliaria

Desde el Municipio recordaron que los vecinos interesados en conectarse a la red de gas natural pueden acercarse a las oficinas de Ecogas para recibir asesoramiento sobre los requisitos técnicos y administrativos necesarios para realizar la instalación domiciliaria.

Asimismo, remarcaron que una importante cantidad de familias ya completó los trámites correspondientes y aguarda la habilitación oficial de la obra para comenzar a recibir el servicio en sus hogares.

La puesta en marcha del gasoducto representa un paso clave para el desarrollo de San Rafael, ampliando el acceso a un servicio esencial tanto para viviendas como para actividades comerciales e industriales.

Vicente Giannone: "Es una gran alegría llegar a esta etapa y saber que muy pronto muchísimos sanrafaelinos tendrán disponibilidad de servicio”