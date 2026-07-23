La Municipalidad de Mendoza acompaña a jóvenes en la elección de sus estudios y profesiones

La Municipalidad de Mendoza mantiene abierta la inscripción al Ciclo 2026 de los Talleres Vivenciales de Orientación Vocacional , una propuesta gratuita destinada a estudiantes de los últimos años del nivel secundario.

La iniciativa, impulsada por la Dirección de Educación de la Municipalidad de Mendoza , se desarrollará los martes por la mañana en los establecimientos educativos de la comuna que soliciten participar.

El objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la construcción de su proyecto de vida y brindarles herramientas para que puedan elegir su futuro académico y profesional de manera consciente.

Los encuentros se realizan dentro de cada escuela mediante dinámicas participativas, lúdicas y reflexivas , coordinadas por un equipo de psicólogos con formación específica en el trabajo con adolescentes.

A través de distintas actividades prácticas y recreativas, los estudiantes pueden explorar sus intereses, habilidades, motivaciones y aspiraciones en un espacio de acompañamiento y contención.

La propuesta también busca fortalecer la confianza, la autoestima y la capacidad para tomar decisiones informadas, aspectos fundamentales para el desarrollo personal y académico de los jóvenes.

Más de 300 estudiantes participaron durante el ciclo anterior

Durante la edición anterior, más de 300 estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias de la Ciudad de Mendoza participaron de los talleres en sus propios establecimientos.

Según destacaron desde la comuna, la experiencia recibió una valoración altamente positiva tanto por parte de los alumnos como de los equipos docentes.

Cómo inscribir a las escuelas para el taller

Las instituciones secundarias interesadas en incorporar la propuesta durante el segundo semestre deberán completar el formulario de inscripción habilitado por la Municipalidad.

Los talleres se dictarán los martes por la mañana, en un horario que será acordado con cada establecimiento educativo. La participación es libre y gratuita para todas las escuelas secundarias de la Ciudad de Mendoza.