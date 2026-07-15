La Municipalidad de Mendoza tuvo un rol central en el Congreso Iberoamericano de Desarrollo Urbano

El intendente de la Municipalidad de Mendoza Ulpiano Suarez presente en el CIDEU

La Municipalidad de Mendoza volvió a tener protagonismo en el escenario internacional con la participación de su intendente, Ulpiano Suarez , quien encabezó este miércoles la apertura institucional del XXVIII Congreso del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) , que se desarrolla en Cuenca, Ecuador .

Bajo el lema "Financiamiento para el desarrollo urbano sostenible" , el encuentro reúne a alcaldes, autoridades locales y equipos técnicos de toda Iberoamérica para debatir sobre herramientas que permitan impulsar proyectos urbanos sostenibles y fortalecer la cooperación entre ciudades.

Del acto inaugural participaron, junto a Ulpiano Suarez , la alcaldesa de Cuenca, Marisol Peñaloza , y la secretaria general de CIDEU , Bárbara Pons .

El congreso, que se extenderá hasta el 17 de julio , incluye paneles y mesas de trabajo sobre mecanismos innovadores de financiamiento junto a organismos internacionales como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) , la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) , el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) , el Banco Alemán de Desarrollo (KfW) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .

Durante su discurso de apertura, Suarez destacó el valor de la cooperación entre gobiernos locales. "Ninguna ciudad tiene por sí sola todas las respuestas, pero todas tienen algo para aportar en la búsqueda de soluciones a desafíos que, en gran parte, son comunes. Por eso creemos en el trabajo en red y en construir soluciones de manera colectiva", afirmó.

El cierre de una etapa al frente de CIDEU

El intendente mendocino también señaló que el congreso tiene un significado especial, ya que marca el cierre de cuatro años de liderazgo dentro de la organización, primero como vicepresidente y luego como presidente.

"Este congreso es muy especial para mí porque cierra un período de cuatro años acompañando el liderazgo de CIDEU, los dos primeros desde la vicepresidencia y los últimos dos con el honor de presidir la red", expresó.

Además, agradeció al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, por el trabajo realizado para organizar el encuentro.

El reclamo por un acceso más ágil al financiamiento

Durante su exposición, Suarez planteó la necesidad de que los organismos internacionales adapten sus mecanismos de financiamiento a las necesidades de los gobiernos locales, que enfrentan demandas cada vez más complejas.

"Gobernar una ciudad significa gestionar una realidad cada vez más compleja con recursos que casi siempre son limitados. Para transformar las prioridades en resultados concretos necesitamos proyectos sólidos, capacidad institucional y recursos suficientes", sostuvo.

En ese sentido, pidió simplificar los procedimientos para que los fondos lleguen de manera más directa a las ciudades.

"Necesitamos instrumentos que reconozcan la diversidad de nuestras ciudades y que permitan que las oportunidades de financiamiento lleguen también a las ciudades intermedias y a aquellas con menores capacidades institucionales", remarcó.

Asimismo, aseguró que CIDEU puede desempeñar un rol estratégico como vínculo entre las instituciones financieras y las ciudades iberoamericanas.

La Municipalidad de Mendoza fortalece su proyección internacional

Desde el municipio destacaron que la participación de la capital mendocina en este encuentro internacional reafirma la estrategia de consolidar una ciudad sostenible, resiliente e inclusiva, fortaleciendo los vínculos con otras ciudades de la región e incorporando experiencias exitosas de gestión.

Durante las próximas jornadas, las delegaciones participarán en laboratorios de proyectos, paneles sobre movilidad sostenible y resiliencia urbana, con el objetivo de desarrollar iniciativas que puedan acceder a financiamiento internacional y contribuir al desarrollo de las ciudades iberoamericanas.